“所有门把手、传递窗……按照流程，由前至后、由上至下，再人工擦拭消毒一次。”

“队长，咱们的智能消毒机器人，已经全覆盖洗消一遍了，还需要人工洗消吗？”

“这些部位医务人员经常触碰，是病毒容易残留的部位。我们多洗消一遍，他们被感染的风险就会降低一分。”

中午时分，经历一上午洗消作业的张鹏飞（见图，王皓宇摄）非常疲惫，但他仍然带着队员邢录震将3条分别有200余米长的医务人员通道手工洗消一遍。

火神山医院组建之初，因为张鹏飞曾在防化等岗位工作过，又参加过多次急难险重任务，便被任命为洗消分队分队长。

面对看不见的敌人，张鹏飞将负责的区域划分为1个洗消站、2个消毒岗、3个消毒区、21个洗消点，再把自己和9名队员编成5个战疫小组，轮流到污染区、半污染区和清洁区值守。

“多洗消一遍，只是付出一点辛苦，但万一有病毒残留，那就会威胁到战友的生命。”张鹏飞反复提醒队员，邢录震也渐渐明白队长为什么总爱“鸡蛋里挑骨头”，在战疫面前，任何一个疏忽都可能给战友带来感染风险，从而威胁生命。

“医生确保‘打胜仗’，我们确保‘零感染’。”张鹏飞带领队员每天都要对医务通道进行2次以上卫生清理和洗消作业，累计清扫和消毒280余次，累计消毒量达120万立方米以上。

洗消工作，听着好像很轻松，但唯有亲身经历过才能感受其中的辛苦。

“洗消组，我是指挥组，今天要收治病人421名，请把车辆和人员洗消后引导到各病区。”“明白，保证完成任务！”2月10日，医院收治新冠肺炎确诊病人421人，洗消分队全体队员都铆足了劲，全力以赴做好洗消工作。

接到命令后，张鹏飞分配好兵力，自己率先背上30公斤重的消毒设备，冲进了接收新冠肺炎确诊病人的通道，直到第二天凌晨2点，最后一批病人接收完毕，他们才算完成任务。

“那天天气不好，一大早队长就带着我们在污染区来回奔波，衣服都被汗湿透了，但在门外时，一阵风过来又冻得直哆嗦。”谈及那次接收病人的情形，队员陈小龙记忆深刻。“但时间就是生命，我们一直洗消到凌晨，站得腿都软了，每个人的肩膀上都勒出了紫青的压痕。”作为队长，张鹏飞每次受领任务后，都冲在最前面，站在最危险的地方，用实际行动带领队员一次又一次冲锋，确保了医院的安全。

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 04 版）