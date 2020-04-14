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钟南山：个别病例不应妨碍复工复产

2020年04月14日08:14 来源：新华社

新华社电 “不要等到病例数为‘零’的理想状态再复工复产。” 12日下午，在广州市第75场疫情防控新闻发布会（疫情防控专访活动）上，中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组组长、呼吸病学专家钟南山这样说。

钟南山说，目前各地正有序推进复工复产，处于一个关键时期。

“以前都是在家上课、办公，现在复工复产复学意味着接触会增加，会带来更多的危险。”钟南山说，“有个别输入的病例是正常的，除非造成大规模疫情反弹，不然的话，少数、个别病例不应该妨碍复工复产。不能因为局部出现病例，就影响复工复产复学的进程，否则将对经济和人民生活产生很大的伤害。”

钟南山表示：“复课的前提是，首先学生没有感染或感染后恢复很好；其次，课室里的学生上课需要拉开一定距离。只要满足这两个条件，我认为可以复课。另外，学生的个人习惯很重要，平常下课后不要聚会，注意个人卫生，学生家长也要注意防护。”

(责编：李轶群、许晓华)


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