边境口岸防控不能丝毫放松 核酸检测覆盖所有入境人员

边境口岸的医疗卫生机构是防控境外疫情输入的第一道防线

4月1日到12日，全国海关共验放出口价值165.6亿元的主要疫情防控物资

保留与境外40个国家、61个城市间每周不超过134班的国际客运定期航班

截至4月12日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例1156例，其中重症病例121例，本土现有重症病例首次降至100例以下；新增确诊病例108例，其中98例为境外输入病例，10例本土病例中多数为聚集性病例；新增无症状感染者61例，其中境外输入12例；新增死亡病例2例，全部为湖北病例；新增疑似病例6例，均为境外输入病例。

据世界卫生组织最新通报，全球连续4日单日新增确诊病例超8万。境外输入疫情压力依旧很大，防控工作不能有丝毫放松。13日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入工作情况并答记者问。

近日，黑龙江省绥芬河口岸输入疫情较为严峻。为增强绥芬河口岸的疫情防控能力，国家卫生健康委已经派出工作组和专家组。他们包括管理和感染、重症、呼吸等领域的医疗专家，以及卫生应急、传染病控制、实验室检测等公共卫生领域的专家。“国家卫生健康委将视疫情形势，根据需要及时调派力量，支援相关地方开展工作。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说。

“边境口岸的医疗卫生机构是我们防控境外疫情输入的第一道防线。”国家卫生健康委疾控局监察专员王斌说，陆地边境市县的重大疫情防控能力还存在不足。当务之急是要加强边境口岸地区的市县级医疗卫生机构防控能力建设，提高收治患者的能力。

对入境人员的即时管理是防控输入疫情的关键。王斌介绍，目前对入境人员实行精准分类、分级分区的管理策略。针对确诊病例、疑似病例以及发热等症状的人员，只要发现立即送到定点医疗机构进行隔离治疗。疑似病例还要通过核酸检测进行确诊和再次排查。对密切接触者，要进行14天集中隔离医学观察，其间如果出现症状，也要及时送到定点医疗机构进行排查和诊治。经过医疗机构判定为无症状感染者的需要接受14天的集中隔离医学观察，经过间隔为24小时的两次核酸检测均为阴性之后才可以解除隔离。其他入境人员在入境省份进行14天的集中隔离，隔离的第三天、第五天可以自愿自费接受2次核酸检测，同时第五天做一次血清抗体检测。当三种检测都为阴性，集中隔离满7天后，入境人员可以选择居家隔离。“目前在中国采取的防控措施，包括医疗卫生机构的救治、社区的网格化管理，无论是中国人，还是外国人，我们都是一视同仁的。”王斌表示。

“无症状感染者给海关在口岸的检疫排查工作带来了巨大挑战。”海关总署综合业务司司长金海介绍，海关对申报14日内有疫情输入高风险国家和地区旅居史、接触史及有症状人员100%实施流行病学调查，提升无症状感染者的识别率。目前，已将核酸采样检测的范围全面覆盖到所有入境人员，最大限度地筛查出新冠病毒感染者。据介绍，从4月1日到4月12日，全国海关共验放出口价值165.6亿元的主要疫情防控物资，对个别出口企业少报多出、伪报瞒报、夹藏夹带的行为，依法依规予以严厉查处。

国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛介绍，国家移民局最大限度减少非必要的人员跨境流动，禁止第三国人员从边境口岸出入境，严格控制签发各类边境地区出入境证件。对于疫情发生以来已经关闭的边境口岸继续关闭，季节性口岸延期开关，限制人员从边境口岸、边境通道通行，仅保留货运功能。联合地方干部群众，加强警力调整部署，对易于发生非法出入境活动的便道、山口、渡口、小路等地提高巡逻管控的密度，严厉打击非法出入境、走私、贩毒等跨境违法犯罪活动等。

随着国外疫情的蔓延，国际航班不断减少，我国确有困难急需回国的留学生的回国问题如何解决？中国民用航空局运输司二级巡视员靳军号介绍，民航局按照国务院联防联控机制的统一部署，调减国际客运航班数量，但是仍然保留了与境外40个国家、61个城市之间的每周不超过134班的国际客运定期航班。对一些需求集中、飞行目的地具有接收保障能力的城市，民航局及时启动了重大航空运输保障机制，安排临时航班，协助确有困难的海外留学生回国。

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 02 版）