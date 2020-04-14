国家卫健委：组派工作组和专家组赴绥芬河 守好境外输入第一道防线

本报北京4月13日电（中青报·中青网记者 张曼玉）在今天召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，根据黑龙江绥芬河口岸输入新冠肺炎疫情防控需要，国家卫健委近日已派工作组和专家组赶赴当地。“目前，他们正会同当地做好防控和救治工作，严控疫情蔓延。国家卫健委将视疫情形势，根据需要及时调派力量，支援相关地方开展工作。”

发布会上，国家卫健委疾控局监察专员王斌说，目前，我国东北方向以绥芬河口岸为代表的陆路口岸的境外疫情输入形势非常严峻。这些边境口岸的县级医疗卫生机构是防控境外疫情输入的第一道防线，但包括绥芬河在内的陆地边境市（县）的重大疫情防控能力仍不足。“目前来看，当务之急就是要加强边境口岸地区的市（县）级医疗卫生机构、海关、边检等的防控能力建设，帮助他们切实发挥好第一道防线的作用。”

国家卫健委派出的人员包括管理、感染、重症、呼吸等医疗专家，以及卫生应急、传染病控制、实验室检测等公共卫生专家。“国家层面还协调了医疗设备、检测试剂、相关实验室的设备、防护物资等保障，切实帮助边境口岸城市在短期内提升防控能力，应对输入的风险。”王斌说。

国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛介绍，国家移民管理局不断强化工作部署，最大限度减少非必要的人员跨境流动。禁止第三国人员从边境口岸出入境，严格控制签发各类边境地区出入境证件，限制旅游、探亲、访友等非必要的出入境活动。从严管理出入境口岸和通道。

来源：中国青年报