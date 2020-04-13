中国民用航空局：武汉机场航班量已达疫情前正常水平的26%

人民网北京4月13日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国民用航空局运输司二级巡视员靳军号表示，经国务院联防联控机制批准，自4月8日零时起，武汉天河机场恢复国内商业客运航班运行。按照国务院联防联控机制的具体部署，民航各单位一手抓疫情防控，一手抓安全运行，确保复航工作及时、安全、有序的开展。

靳军号表示，自2月下旬开始，民航湖北疫情防控指挥部着手研判复航形势，会同各航空公司、武汉机场提前拟定了复航运输可行性方案及实施程序。各基地运输航空公司在复航前对飞行、运控等专业人员资质进行复核，完成飞行员的本场训练和熟练性检查，武汉天河机场及各驻场单位组织开展了实战演练，针对复航进行情境模拟。4月8日，民航中南地区管理局组建8个专业检查组，入驻武汉天河机场监督检查，为武汉机场的恢复运行保驾护航。

靳军号介绍，截至目前，武汉机场运行态势总体平稳，航班计划执行良好，现场运输秩序井然，各项工作有序开展。4月8日-12日，武汉天河机场累计保障商业客运航班637班，航班量相当于疫情之前正常水平的26%，机场的放行正常率是98.86%。旅客吞吐量3.1万人次，平均客座率31%。

靳军号表示，民航各单位按照最新版的《运输机场、航空公司疫情防控技术指南》要求，严格实施旅客凭健康码乘机、体温检测以及体温异常旅客处置等防疫措施，在机场候机楼入口、安检通道口和登机口设立“三道”测温关口；定时开展对重点区域、位置的彻底消杀；开启航站楼空调设备新风阀，关闭回风系统，增加新风量。各航空公司和机场还通过多个平台、多种方式告知旅客相关信息，方便旅客提前了解目的地防疫要求和管控政策。（实习生武雯婧）