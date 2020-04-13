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中国民用航空局：本周将有1690班航班执行国际往返货运

2020年04月13日17:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月13日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中国民用航空局运输司二级巡视员靳军号表示，在定期货运航班方面，本周（4月13-19日）共有98家航空公司执行我国至40个国家、90个境外航点的定期货运往返航班1690班，比疫情前（2019年冬春航季初）增长66.7%。其中，全货运航班1034班，客改货656班。

他说，在临时货运航班方面，今年3月份批复临时货班计划1919班，比去年同期增长了435%；4月份以来共批复655班，比去年同期增长612%。

靳军号表示，下一步，民航局将持续关注国际货运航空的发展需求和实际运行情况，适时调整政策，为进一步打通全球货运产业链提供有力的支撑。与此同时，按照国务院的统一部署，从优化营商环境、提升信息化水平、完善网络布局、壮大市场主体等方面协同发力，全面提升我国的国际航空货物运输保障能力。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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