国家卫健委：对境外入境人员实行精准分类、分级分区的管理策略

人民网北京4月13日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，目前对境外入境人员实行的是精准分类、分级分区的管理策略，主要包括三个方面。

第一，在入境的“四类”人员中，对于确诊病例、疑似病例、有发热等症状的入境人员这前三类，要立即送到定点医疗机构进行隔离治疗，这些人员要通过核酸检测进行确诊或再次排查。对于这些人员的密切接触者，要隔离14天并进行医学观察。观察期间如果出现异常症状，要及时送到定点医疗机构进行排查和诊治。

第二，对于非“四类”人员，实际是在境点的所在省份实施入境后的14天的集中医学观察。在集中医学观察期间，这些人可自愿自费接受实验室检测，在集中隔离观察期间的第3天和第5天，可进行2次核酸检测，同时在第5天可以再做一次血清特异性的IgM抗体检测。如果上述三种检测结果均为阴性，在集中医学观察7天后可选择回家，再进行7天的居家医学观察。

第三，对于既不属于上述“四类”人员，也不属于刚才提到的非“四类”人员，但经过医疗卫生机构判定为无症状感染者，需要接受14天的集中医学观察。在集中医学观察期间，需经过间隔24小时的2次核酸检测，结果呈阴性后才可以解除隔离。

王斌介绍，国家卫健委将境外输入疫情纳入传染病报告信息管理系统，经初步分析，近期新增的境外输入确诊病例有入境当天就被发现和诊断的，但主要还是入境后在集中隔离医学观察期间发病并及时确诊和报告的，约占70%。