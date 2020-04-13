未发现因疫情防控影响环境安全情况

■全国接收医疗污水的2029座城镇污水处理厂运行平稳，均严格落实了消毒措施

新华社北京4月12日电（记者 刘羊旸 周玮）生态环境部固体废物与化学品司副司长周志强12日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，目前，全国医疗废物、医疗污水的处理处置平稳有序，没有发现因疫情防控影响环境安全的情况。

周志强说，生态环境部紧紧围绕“两个100%”，即全国所有医疗机构及设施环境监管与服务100%全覆盖，医疗废物、医疗污水及时有效收集和处理处置100%全落实，慎终如始，毫不放松，抓紧抓实抓细疫情防控的相关环保工作。

周志强表示，医疗废物“应收尽收、应处尽处”，基本实现“日产日清”。截至2020年4月10日，全国医疗废物处置能力为6074吨/天，相比疫情前的4902.8吨/天提高了23.9%。自2020年1月20日以来，全国累计处置医疗废物25.2万吨。

随着疫情防控形势好转，武汉市医疗废物的产生量已从高峰的247吨/天下降到117吨/天，全国接收医疗污水的2029座城镇污水处理厂运行平稳，均严格落实了消毒措施。