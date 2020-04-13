变成“控制狂”缓解不了关系焦虑

恋爱中，控制欲时常会不由自主地冒出来。如何去避免爱情中的操控，让感情朝着正面、积极的方向发展，为了对亲密关系有更多的掌控感，让自己能够放心地去爱和依赖，他们想要完全地控制恋人，贪婪地索取另一半的爱和关心，让自己成为对方生活和注意力的中心。

恋爱中的“偏执”

或许你有过这样的体会：一旦喜欢上某个人，你会变身福尔摩斯，忍不住想查他的好友列表和聊天记录，不放过一丝暧昧的痕迹；恋人在外应酬，没有及时回你电话。心里产生很多的猜疑，夺命连环call和短信轰炸轮番上阵，把对方也折腾得很紧张；要对象完全听从你的安排，如果他不配合，就会软硬兼施，想尽一切办法逼迫他就范。

可能刚开始恋人能忍受被支配状态，让我们体会到十足的权力感。但长期缺乏自主权，另一半也会滋生不满，最终将亲密关系变成一场“冰与火”权力的较量。

当控制欲摧毁了爱情，发热的头脑才慢慢冷静：“为什么我不能放手，给他多些自由？”曾克制理性的你，为何在感情中变得偏执？

想要万无一失的安全感

控制欲增强，是因为爱情让我们暴露软肋。不确信恋人是不是喜欢自己，需要用对方的包容和服从来确认自己值得被爱。

或许在外人眼中，我们强大而冷静，能够井井有条地处理工作和生活中的各种情况。但只有我们自己清楚，其实内心深处一直藏着一个惶恐不安的小孩。担心自己不够好，配不上别人口中的称赞。所以强烈的自我怀疑投射到恋人身上，变成了对恋人的猜忌和不信任。就用“爱我，就让我控制你”的方法和恋人相处，在另一半的牺牲和隐忍中确认自己的价值。

想要控制另一半，是因为无法消除内心的不安，只好把目光投向外界，通过监控感情中的风吹草动来获得安全感。

在强烈的焦虑下，似乎觉得，安全感的获得只有一条路：让恋人完全顺从自己的想法，把亲密关系中所有的细节都掌控在自己手上。

我们似乎忘记了，除拼命刺探另一半的私密空间，还可以通过壮大自己的方式来缓解不安。

用自给自足，而不是控制恋人的方式来获得安全感。

提升自我价值感

找到自我认同方法，不靠控制恋人来提升价值感

很多时候，控制感来源于对自身的不接纳。正是因为觉得真正的自己不够好，才会担心恋人在看到我们真正的一面后会离开。才需要通过对方的服从和妥协来确认“我会被接纳”，从而获得安全感。

其实除了向另一半索要爱的证明，我们还可以发挥主动性，自己去寻找认同感的满足。比如回忆生活中积极的事情，找到曾经被无条件包容的例子，相信自己；开展一项感兴趣的活动，如健身、绘画、旅行，在自我提升中找到信心和价值感。

当我们感受到来自恋人的接纳和肯定，自我怀疑会释然很多，也就不会控制对方来缓解内心的焦虑。

学习冲突解决技巧，提升亲密关系质量

变成控制狂，有时是不得已的选择。当我们在亲密关系中处于缺乏防护，无比脆弱的状态，感情中的一点风吹雨打都可能带来伤害。

一种更好的方式是把对恋人的强求变成自我修炼。我们可以学习控制自身情绪，心平气和地与恋人交流，让对方更愿意理解并满足我们的需求；出现矛盾时避免一味地埋怨对方，用攻击、命令恋人的方式来表达自己的委屈，把亲密关系变成一次次的互相伤害；学会增加生活的情趣，分享喜欢的书或电影，提高两人相处的质量。

当我们在亲密关系中不断成长，学会如何应对危机，通过积极健康的方式满足自己爱的需要，也就不会再使用“控制感”这个极具杀伤力的策略了。

建立安全型的依恋模式

强烈的控制欲是因为我们仍然停留在幼年阶段，好像不获得照顾者的爱和关注，就没法树立信心，好好生活。当我们心里仍然住着一个弱小的、需要照顾的小孩，就会强烈地依赖另一半，牢牢控制住对方不许他离开。

如果是因为要弥补早年的缺失而控制对方，可以告诉自己：“我已经长大了，可以把自己照顾得很好。我虽然需要他，但也可独立生活。”当我们从“巨婴模式”切换到独立的“成人模式”，就能够降低对恋人的依赖，放下过度控制。

同时，我们也可以给这段亲密关系做个评估：“从我们相处的情况看，另一半对我是爱和包容，还是像早年身边人一样忽视和伤害？”

当发现不安是过去其他关系中感受的迁移，并不是恋人造成的，那我们内心的焦虑会极大地降低，也能慢慢建立起良性的亲密关系模式。（心理咨询师 覃宇辉）