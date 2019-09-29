怎么和“控制狂”相处

国家二级心理咨询师 丁思远

在家庭和亲密关系中，我们可能会遇到特别爱指导、安排他人生活的亲人、爱人。“控制狂”们可能会不顾及我们的感受和喜好，坚定地认为他们的做法是最好的；一旦我们提出反对意见，他们就会想法设法证明我们是错的，或表现出失望、受伤和愤怒。为什么有些人这么喜欢控制别人？

其实，“控制狂”并不是有意要伤害对方，而是不懂有效地表达关心和爱，他们有以下一些心理特征：

1.害怕犯错。他们也许曾因犯错承受了巨大代价，或是亲人的指责，或是来自生活的惩罚，对他们来说，犯错是很可怕的事。因此，他们要求自己必须“做对”，也希望身边人不要做“错误”的事情。

2.很难享受生活。他们通常很难让自己过得愉快舒心，甚至大多数时候他们对自己的生活是不满意的，充满了挑剔和指责。当他们无法体验美好的生活，无法体验每一个选择带来的快乐时，自然也无法去欣赏他人的选择和生活。

3.缺乏共情能力。“控制狂”通常是一元化思维，只能从自己的角度考虑。出于对“对错”的敏感，他们在别人提出不同意见时会马上进行自我保护，拒绝别人的想法，试图说服对方自己才是正确的，来避免体验“我说得不对”的糟糕感受。长此以往，因为缺乏练习，他们很难有理解别人感受和想法的能力。

能影响到我们的“控制狂”，通常是我们最亲最近的人，他们时常让我们陷入两难：是听他们的，放弃自我，还是做自己，但可能给对方带来伤害？要如何与他们相处？

无论如何，先要尊重自己的感受。很多人在面对亲人、爱人的掌控时，会逆来顺受，甚至委屈自己，让自己受伤，这对双方都是无益的。不建议牺牲自我来维护关系。

也不要强硬对抗，可以温和而坚定地表达自己。很多“控制狂”会把“控制”和“爱”搅和在一起。如果你反抗，他们会感到强烈的背叛，会受伤、愤怒，甚至憎恨你。如果不想到反目成仇的地步，尽量不要争吵和对抗，心平气和地表达自己的想法和立场，同时希望对方尊重自己，不要误读为“叛逆”“背叛”。

表达立场的时候要弱化对错，强化感受。一旦涉及对错，“控制狂”是绝对不愿认错的，因此在和他们沟通时，不要试图说服他们你才是对的。可以告诉他们：你是对的，我也是对的，大家都是对的，我们只是选择不一样、喜欢的不一样。同时自己要保持自信，知道自己的想法和意见很重要，“控制狂”的反对不代表你错了或做不好。▲