宅家让家务“性别战争”加剧

近日，中国妇女报官方微博进行了一项问卷调查：疫情期间，在家务方面夫妻是否实行合理分配或轮岗？结果显示，除部分家庭能按各自的工作间隙分配家务，大多数家庭的家务没有分配，主要由妻子完成。有网友留言：“女性自出生时起，就被定义为主理家务的人，疫情只不过是将男女同时困在家里，让这种角色感更明显。”“每当家庭矛盾爆发，大家一致默认调和矛盾的任务是女性的，如果你不做就是你的错，我家就是，每当矛盾发生时，爷爷和爸爸坐在一旁就当没听见一样。”……

疫情让很多女性双倍承压，除了工作，还要面对成倍增加的家务劳动、照顾监督上网课的孩子、“闷”在家里随时激化的家庭矛盾……

被疫情打乱的家庭模式

林蕊是北京一所大学的老师，有两个孩子，一个读中学，一个读小学。这段时间，受疫情影响，家政阿姨不能上门。林蕊要一边盯着两个孩子上网课做作业，一边要完成自己所带科目的备课和直播授课，还要买菜做饭、整理家务……复工后的丈夫回家也帮不上什么忙，两个月来，她身心俱疲。前几天，老大学校进行了第一次阶段测试，平时成绩良好的孩子，这次测试成绩一落千丈，林蕊因此也焦虑万分。

同样，42岁的陈瑜也正被家里的关系弄得一筹莫展。

在国企做管理的陈瑜对14岁的儿子倾注了很大心血，可儿子自从上初中就开始叛逆，成绩越来越糟。疫情期间，见“宅”家的爸爸每天不是看电视，就是刷抖音，他的游戏也玩得有恃无恐。线上开课以来，陈瑜已多次接到儿子班主任的质问：孩子为什么不进课堂？为什么不按时提交作业……更让陈瑜崩溃的是还要处理与婆婆的关系。

婆婆春节前来京，原本打算过完节就回去，赶上疫情，无法回乡。婆婆与陈瑜在诸多问题上有分歧，如教育孩子，陈瑜要管，婆婆要护。陈瑜让丈夫去干点活儿，婆婆总是站出来说：“这家务活儿本来就不是男人干的……”每当此时，婆婆看向陈瑜是满眼的责备。

最近，容燕正经历着一场体力和心力的双重考验。早晨8点，她做好了两餐饭才去上班。上初三的女儿早晨7点多就开始上网课，孩子学习负担重，每餐都不能将就，所以容燕每天早晨6点多起床，填完学校要求上报的各种报表，就开始为孩子准备早、中两餐。晚上到家又一头扎进厨房开始忙。通常丈夫到家要早一些，但回到家不是喝茶就是看电视。容燕说：“在家务面前，他永远是这般‘稳如泰山’。以前还参与一下，但活儿干得实在不敢恭维，做顿饭厨房搞得像战场，灶边和洗菜池里浪费的食材足够我们娘儿俩吃饱……还从不善后，渐渐地也就不指望他了。”上了一天班的容燕满脸疲惫。

对“密集母职”的考验

一场疫情考验了整个社会，也考验了每个家庭。

疫情发生后，许多家庭中的女性背负了太多责任，她们像超人一样在职场和家庭间用力奔波，遇到的压力与日俱增，多种问题交织在一起让她们疲于应付，消耗的不只是体力，还有心力。

若在平常，学校是学习的地方，单位是工作的地方，家是休息和生活的地方。每种不同的身份和相应行为都被空间和时间明确区隔。而现在，孩子在家上课，家长在家办公，没有更多独立空间来清晰区隔，所有的功能都被压缩在同一空间。就像林蕊，几个月来就在大学老师、孩子“班主任”、妻子、母亲、保姆这些身份间随时切换，而切换本身就需要消耗能量，每一次打断和重启都是一次耗能，这自然会衍生出疲惫、不安、烦躁甚至愤怒的情绪。周而复始，新旧情绪交替叠加，就把人代入一个压力循环中。

中国妇女报·中国妇女网记者采访了复旦大学家庭发展研究中心主任、中国家庭社会学专业委员会副会长沈奕斐教授。沈奕斐表示：“以前，我们总有一种错误的认识，认为随着科技发展，家务劳动变少了，女性解脱出来了。其实研究发现，家务劳动并没有变少，甚至是越来越多了。比如：有洗衣机了，但我们的衣服比以前多多了；以前吃得简单，炒一两个菜就好，而现在却要色香味营养俱全，还有中西餐之分。实际上，家务劳动并没有减少，之所以觉得减少是有两个原因：一是有老人的帮忙，二是家政人员的出现。我在大量研究中发现，女性在家庭领域的解放并不是因为男性参与了家务劳动，而是因为两个‘让渡’：一是年龄层的让渡，即老人承担了部分家务。第二是阶层的让渡，即保姆的参与。而疫情期间，老人被隔离在自家，家政人员也进不了门，问题就显现出来。”

“其次，在育儿方面。现在的育儿文化呈现出‘密集母职’，女性就会变得非常艰辛。尤其在疫情期间，我们要反思密集母职，倡导合作育儿模式。育儿不仅是妈妈一个人的事，爸爸也应参与其中，比如。孩子网上教学的一些技术性问题，更需要爸爸的参与。另外，压力面前，女性要学会善用资源，家庭的压力不应该只有自己来承担，应该形成一个合作机制，可以寻求丈夫和长辈的帮忙，但在育儿方式上要做到与祖辈求同存异，权、责、利相一致原则，这样既能减少家庭矛盾，又能更好地分担家庭责任。”

在“不均等”中调整压力导向

以上几个家庭丈夫们在婚姻中的状态，并非个案。有人说，能不能和丈夫定好合约，规定好各自负责家务的范围？心理咨询师、高级婚姻家庭指导师梁朝晖告诉记者：“如果是婚前，这招管用。如果结婚多年，不仅不管用，作为考核方的妻子，难给丈夫干家务的KPI打高分，轻的惹一肚子气，重者伤害感情。”所以，如何在“工作量”严重不均等的家务分配中找一个平衡点，梁朝晖给出了几点建议。

第一招：不求完美。目前是一个特殊时期，饭菜在保证营养的基础上，适度简化；家庭卫生接纳凌乱的干净，环境舒适即可。为此不要有内疚感，也不要迁怒于他人，告诉自己这是特殊时期的特殊生活。

第二招：借助科技。目前各种家用电器很多，如洗碗机、扫地机器人，经济实用，还可以解放劳动力。大部分男性不爱刷碗，但他们多爱操纵机器，这个分工给他，一般都能完成。

第三招：科学筹划。有人说一天就忙活做饭了，什么也干不了。可在周六日多做出些饺子、包子等熟食，工作日的三餐简单做个菜，会节约很多时间。人的愤怒有时是因为劳累，适度给自己十几分钟休闲时光，喝杯茶、做几个拉伸，愉悦就会刷新坏情绪。

第四招：技巧求助。可以让配偶或孩子帮助自己干家务，尤其是孩子。别想孩子只要学习就行了。不懂生活，不染烟火气的孩子很难幸福。求助的技巧，一是说好话，如：能帮帮我吗？二是明确任务，如：把垃圾倒了！（语气要温和，任务要具体，不能说一天什么也不干。）

一个家，想要变得温馨而有活力，需要每个家庭成员付出与爱的“软投入”。家务是每个家庭绕不开的存在，脱离家务，就脱离了婚姻的细节，只有正视，才能营造出一个真正的“家”。夫妻一定要懂得：家务是爱的载体之一，因为真正的浪漫就在柴米油盐中。（记者 张萌）