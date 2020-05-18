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性别平等是家庭幸福的基石

2020年05月18日09:12 来源：中国妇女报

在广东省中山市，说起性别平等教育，大家都会提起冯继有老师，作为国内首部《中小学性别平等教育指南》执笔人，他对性别平等有着自己更深的理解：性别平等是家庭幸福的基石。

性别平等教育是一种使命

冯继有与性别平等教育的缘分，始于2014年7月。当时，他参与到广东省中山市妇联、市教体局启动的广东省性别平等教育试点工作中。他回忆，在一节职业高中一年级学生的试点课上，老师问一位男生：“将来成家，你希望妻子出去工作，还是留在家里？”三位男生异口同声地说，要未来的妻子待在家里……

学生们的回答，让他感到性别平等教育充满了挑战和肩负的使命。此后，冯继有制订了《中山市中小学性别平等教育指导大纲》，编著《中小学性别平等教育指南》，培训教师，与教师共同开发课程，承担国务院妇儿工委办项目工作手册的编写。

“在学生中开展性别平等教育后，我看到了提升数学学习自信心的中学女生，看到了发现家里也有性别不平等现象的小学男生……更增强了对性别平等教育的决心。”冯继有坦言。

“性别平等教育也教育了我”

性别平等教育就是培养全面发展的人，培育先进的性别文化，促进性别平等社会的建设。

冯继有和他的同事们相继开发了《我的劳动小围裙》《性别平等始于“足”下》等一系列课程，鼓励男生女生一齐动手，积极参加学校各项劳动，并争当爸爸妈妈家务劳动的好帮手。

冯继有了解到，目前女性仍是无酬家务劳动的主要承担者，男性做家务的实际时间比女性少很多，却往往自我感觉做得不少。

“性别平等教育，既教育了孩子也教育了我。在我们家里，我主动承担更多家务，经常提醒自己不要自我感觉良好，应该多体谅妻子，共同分担家务劳动，家庭也会更加温暖和谐。”冯继有说，树立性别平等的家庭观，必须打破“男主外、女主内”这种家庭分工的性别刻板化印象。稳定不能压倒一切，稳定不等于和谐。以牺牲女性地位、独立人格为代价的婚姻家庭的稳定是不道德的，也不可能是真正幸福和谐的。因此，与其忧虑“性别平等，家庭不稳”，不如探索“性别平等，情深意真”。

冯继有认为，无论是妈妈、爸爸、男孩、女孩，每个人都是温暖家庭的一份子，做家务是很小的事，但是有利于促进感情。大家都有责任有义务把家建设得更温馨。

新时代幸福家庭的建设需要探索新方法

随着男女平等基本国策的推行以及社会的整体进步，互助型夫妻关系已成社会主流，夫妻在人格、权利、责任上的平等也逐渐成为社会的共识。

性别平等的夫妻关系表现为权利平等，责任共担，彼此协作，互相关爱。权利平等，就是权利地位上没有谁主谁从，家庭事务应彼此商量。责任共担，就是分担家庭经济和其他各种责任。彼此协作，是考虑个体差异而不是简单按性别进行家庭分工，同时彼此支持、协调和配合。互相关爱，是互相理解、欣赏、尊重，给予对方关心和爱护，不要将男性限定为不善表达感情，也不要认为女性就是天生的照顾者。

冯继有认为应该清醒地看到，婚姻家庭是性别问题的汇聚点，性别气质的“男阳刚，女阴柔”，性别关系的“男主导，女顺从”，性别角色的“大丈夫，小媳妇”，性别分工的“男主外，女主内”等等，种种性别刻板化印象依然制约着两性自身发展和相互关系。性别角色的刻板化印象不仅对女性不公平，而且对男性也并没有真正的益处。女性被要求承担“照顾者”的角色，能将家务打理得“井井有条”，终究是“笼中鸟”，想要飞却怎么也飞不高。男性被要求承担家庭和社会的“顶梁柱”的角色，在得到更多发展机会，拥有更强社会能力，赢得优势地位的同时，也承受着巨大的心理压力。

“性别平等是家庭幸福的基石，并不是说性别平等了，家庭就幸福了，在这块基石上我们还要付出多方面的努力。尤其是在性别不平等基石上维系家庭稳定的一些传统，往往不能适应性别平等的新常态。新时代幸福家庭的建设需要改变旧习俗，探索新方法。”冯继有说。（见习记者 陈姝）

(责编：许心怡、崔元苑)


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