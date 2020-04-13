不失时机畅通经济社会循环

切实解决企业经营困难、激发国内有效需求，在常态化疫情防控中继续推动高质量发展

既打通关节、疏通脉络，又“收放自如、进退裕如”，说到底还要靠改革，依靠全面深化改革优化营商环境、处理好市场与政府的关系

4月8日，中共中央政治局常委会召开会议，研究部署落实常态化疫情防控举措、全面推进复工复产工作。会议指出，当前我国经济发展面临的困难加大，要求各级党委和政府“不失时机畅通产业循环、市场循环、经济社会循环”。应当看到，在党中央坚强领导和各方面共同努力下，生产生活秩序正在加快恢复，但经济下行压力仍很大，1—2月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资、货物出口增速同比回落均较明显。全面做好“六稳”工作，必须细化举措、打通淤塞节点，尽快畅通经济社会良性循环。

社会主义市场经济是个有机整体，供给与需求、生产与消费，都高度依赖于机体循环的畅通。当前面临的循环不畅，主要来自于抗击疫情的防控需要，接下来还会面临全球供应链、贸易链的冲击。对此等不得也慢不得。不及时畅通宏观与微观、实体与货币的循环，将会放大疫情冲击，更难以应对世界经济可能的深度衰退。抓紧梳理分析、一一攻破梗阻，切实解决企业经营困难、切实激发国内有效需求，才能够实现保增长、保民生，战胜不断上升的失业风险，在常态化疫情防控中完善宏观调控、搞好经济建设，继续推动高质量发展。

产业循环和市场循环是相辅相成的关系，是破解当务之急的两大抓手。产业循环的畅通主要集中在供给侧，要想方设法促进要素流通和项目开工建设。比如，有的地方运用政府专项债，钱到位了、土地也批了，可还没有形成实物工作量。让“资金跟着项目走”原则落地、落实，产业“盘子”才能实现滚动发展。市场循环的畅通主要集中在需求侧，要想方设法疏通人流、物流的瓶颈与堵点。比如，新基建中的5G网络可“一业带百业”，各地各部门要以需求为导向，充分考虑市场差异化，精准引导，下好全国一盘棋。重塑产业链条、平衡市场供需，都离不开“有形之手”促“无形之手”舒展如常。

畅通良性循环的另一面是严格管理。流行病学告诉我们，病毒的“势场”，往往与经济的“市场”高度相关，决不能在畅通经济社会循环后，给疫情扩散造成可乘之机。比如，密闭式娱乐、休闲场所，无论低、中、高风险地区均暂不开业。该“一刀切”的莫犹豫，不可因小失大；要因城施策的需精细，亟待“绣花治理”。所以宏观调控与基层防控一样，都需要“该管起来就能够迅速地管起来，该放开又能够有序地放开”。深层次上讲，既打通关节、疏通脉络，又“收放自如、进退裕如”，说到底还要靠改革，依靠全面深化改革优化营商环境、处理好市场与政府的关系，“放得下、接得住、管得好”。

“正气存内，邪不可干。”这是中医学抗击疫情的哲理，是当前和今后一段时间做好经济工作的方法论。集中精力办好自己的事，激发蛰伏的潜力、增强回升的动力，中国经济不仅不会因疫情的冲击伤筋动骨，还会在搏击风浪中强筋壮骨。面对世界百年未有之大变局，只要我们坚定信心、团结一心，迎难而上、主动作为，做好疫情防控百密无疏，搞好循环畅通百战不殆，社会主义市场经济体制优势必然进一步释放，决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务一定会完成。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 05 版）