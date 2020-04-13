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“中国抗疫经验值得借鉴”

——访世卫组织应急行动司司长布伦南

人民网驻埃及记者  曲翔宇

2020年04月13日08:24 来源：人民网－人民日报

“疫情在中国得到有效遏制，中国抗疫经验值得借鉴。”日前，世界卫生组织应急行动司司长理查德·布伦南在接受本报记者采访时如是说。

布伦南表示，中国与其他一些亚洲国家用行动证明，早发现、早诊断、早隔离、早治疗，严格追踪并隔离密切接触者等措施，能有效遏制疫情扩散。“新冠病毒传染性极强，群体性防控措施需要注重抓好每一个环节。”布伦南认为，中国采取的措施行之有效，这是因为全体社会成员对疫情的严重性和防控必要性有足够认识，相关信息发布及时。中国政府对普及防疫常识高度重视，实时通过互联网平台发布最新疫情动态，以人人有责、人人参与的全民行动应对疫情。

“中国政府采取了积极、系统化的隔离措施，既让重症感染者得到及时住院治疗，又为轻症感染者康复提供了安全环境。”布伦南说。

在他看来，中国疫情防控还有两点经验值得格外重视：一是保护医护工作者安全。中国举全社会之力，为抗疫一线的医护工作者配齐配足防护用具，同时，制定预防感染技术指南和防护规范，并严格落实执行。二是“治已病”，更“治未病”。中国不仅重视治疗，更重视预防，在全社会推广保持社交距离、分餐、减少多人聚会等预防措施。

布伦南高度肯定中国在恢复正常社会秩序的过程中，继续保持防控力度的举措。布伦南目前兼任世卫组织东地中海区域办事处紧急卫生事务主任，业务范围覆盖21个国家和地区。他表示，由于借鉴了中国的有益做法，伊朗等中东国家的疫情防控正呈现出积极态势。

（本报开罗4月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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