居家防疫，不可错过的教育机会

在儿童成长的过程中，无论是顺境还是逆境，都是孩子成长的最好体验，这也取决于家长如何及时而正确地引导。

目前，疫情已影响世界各地，每个人都处在疫情防控之下。这一事实是任何课堂都无法模拟再现的，因而也成为教育和引导孩子面对现实、正确应对的极好机会。

在家庭生活中，家长应该以身作则，临危不惧，和孩子一起理性地渡过难关，有效地处理面临的实际问题，并持以积极主动的态度。这对孩子的成长具有非常深刻的积极影响和不可估量的体验效应，同时也是养成孩子积极的观念、信念、理念、觉悟和价值观、世界观、人生观的关键时刻。

所以，家长在居家防疫的过程中，不要错过教育引导机会。家长可以现身说法，发挥孩子的主动性，和孩子一起提升应对突发事件的能力，积累处理意外事件的经验，塑造孩子勇敢沉着的品质和积极自信的人格，为孩子正确面对人生奠定根基。

不要小看这段时间，它包含了观点形成、情志修养、相互关系、计划制订、 责任分工、监督实施等多项内容。父母要从生活、学习和与人沟通交往等微小事件做起，按时作息、合理饮食、学习娱乐、劳逸结合、科学防疫。这些看起来似乎是小事，却都兼具修身齐家之功，治国安邦之理。

在此，提醒家长把主动权让给孩子，这一次让整个家庭在孩子的带领下，养成良好的生活习惯、学习习惯和交往习惯。在这个过程中，要耐心鼓励孩子，顺利度过居家防疫这一难得的生活考验， 让孩子在如何面对现实、从我做起、从小事做起、从父母做起等方 面，开展一次真实演练。这是所有父母在以往繁忙的工作中都无法实现的家庭教育训练。

具体来讲，家长可以充分利用这次事件，教育引导孩子开阔胸怀，放大格局，为国立我，建构大局意识，这对孩子的未来发展至关重要。

因此，必须提醒家长，以往那种鼓励孩子好好学习只为了有个好工作、有房住、有车开的意识已经束缚了孩子的思维空间和眼光。通过此次疫情，我们看到国家发展对具有大格局人才的迫切需求。要鼓励和引导孩子做德智体美劳全面发展，为中华民族的崛起而努力学习的人才。

本文由中国家庭教育学会家校社共育专业委员会理事，陕西省家庭教育研究会副会长汤发良进行科学性把关。