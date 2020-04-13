花粉、柳絮、小虫，关于春天的冷知识了解一下

春天来了，天气回暖，万物复苏。但柳絮、花粉、飞虫这些春天的“小烦恼”也影响了不少人的生活。那么关于这些“烦恼”的说法，都是正确的吗？

“风媒花”是致敏祸首

春天有不少人因花粉的大量传播而过敏。有人认为桃花、油菜花等颜色鲜艳的花，花粉含量多，是引发过敏的祸首；也有人表示，像树、草、小野花，这些由风媒授粉的植物才是主因，哪个说法正确呢？

“大家都以为春天容易花粉过敏是因为花团锦簇，其实这是一个误区。”华中科技大学同济医学院附属同济医院过敏反应科主任祝戎飞说，桃花、油菜花等颜色鲜艳的花并不容易引起过敏。这些花都是“虫媒花”，它们的花粉颗粒大、重而黏，在空气中飘不起来，只能吸引蜜蜂授粉，只有极少数人才会对它们过敏。而来自树、草、小野花的花粉叫“风媒花”，才是导致花粉过敏的“主凶”。这些花粉小到肉眼看不见，很轻，数量也多。风一吹，花粉在空气中大量飘浮，人接触和吸入后很容易致敏。

杨树、柳树雌株才会飞絮

除了花粉，春天不少人还会因为满街飞舞的杨絮、柳絮烦恼。梨花淡白柳深青，柳絮飞时花满城。在这踏青季节，杨柳飞絮又“如约而至”。有人认为，只要是杨树、柳树就都会飞絮，是这样吗？

“并不是所有的杨树、柳树都会产生飞絮。”河南省林业科学研究院研究员李良厚说，飞絮均来自于杨树和柳树的雌株。春季空中飘散的杨柳飞絮其实是杨柳雌树的种子和衍生物，杨柳树为了传播繁衍下一代，每逢春天，就“派出”这些白色絮状的绒毛，携带着种子，以风为媒，漫天飞散。

杨树和柳树，都是雌雄异株的树种。李良厚进一步解释，到了春天，雄树的花粉花絮，会飘落在有黏液的雌株柱头上，受精之后，长成果实。而种子就在果实内包裹着，人们肉眼所看到的杨柳飞絮，其实是种子的冠毛。从生物学的角度来讲，通过冠毛的飘浮作用，杨树和柳树得以完成自然繁衍。

据了解，一棵成熟的雌树能产生约1公斤的飞絮。

昆虫也有自己的偏爱颜色

春天傍晚或者在花草密集处，有人会发现身边飞舞着不少飞虫，而身边飞虫的数量和身着衣服的颜色大有关系，如果你一身荧黄色现身草丛边，那身边必定“前呼后拥”，出现不少“追随者”。

江西农业大学教授薛芳森解释，大家在小区花园、绿化带常见的“小飞虫”又叫蜜虫、腻虫等，属于蚜虫的一个种类，学名叫“有翅蚜虫”，常群集在叶片、嫩茎、花蕾、顶芽等部位，靠吸食植物汁液过活，危害植物生长。“小飞虫”确有趋黄习性，因此去植物多的地方尽量别穿黄色衣服。

“不同的昆虫对不同的光波也有偏好，也就是说各种昆虫都有自己偏爱的颜色。”薛芳森称，科学研究发现，蚜虫对600—550纳米的黄光最敏感，有趋黄反应。也就是说，人们常见的“小飞虫”特别喜欢黄色的东西，会追着黄色的东西跑。

“而蚊子对黑色情有独钟，穿黑色衣服的人是蚊子进攻的首选对象。”薛芳森称，这是因为蚊子多半是喜欢弱光的，全暗或强光它都不喜欢，由于蚊子种类不同，所喜爱光的强弱程度也有所不同，例如伊蚊多半白天活动，而库蚊和按蚊多半在黄昏或黎明时活动。但不论在白天活动的或在晚间活动的蚊子，都喜欢躲避强光，即使是白天活动的伊蚊，也往往在下午3时或4时才开始活动。

薛芳森说，要想少被蚊子咬，就尽量不要穿黑色衣服。除首选的黑色外，蚊子还喜欢夜间发射光线较暗的红、绿等颜色。（本报记者 马爱平）

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飞机喷洒药物不要出门？ 市区内不会这样防治病虫害

眼下正是春耕时节，也是农民朋友每年最忙碌的时候。春天到了，不少害虫也出动了。在朋友圈中，似乎时不时就能看到，某地要治理害虫，准备飞机喷洒药物，请大家做好防护，不要轻易出门等。这些提醒、注意是真的吗？

实际上，这已经不是这则传言第一次传播了，从2016年开始，每年春季都有类似的传言。此前，就有大连、合肥等多地林业部门表示，飞机喷撒药物这种办法，只针对林区出现大面积虫害的时候才使用，并且会控制在不对生活造成危害的范围内，市区内不会使用这种方法进行病虫害防治。此外，林业部门对此类涉及林业防疫的消息审批、提前公告和实施的流程极为严格，不会用在线群发的方式发布。同时，不论是针对林区的飞机空中作业还是地面喷洒农药，均会选择对人畜禽安全无害的农药，市民不必恐慌。

农业农村部农产品质量安全监管司副司长黄修柱也介绍，从抽检的情况看，我国主要的农资质量是有保障的，2019年兽药抽检合格率是98%，农药合格率是91%。