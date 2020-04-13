伪装潜入人体细胞 新冠病毒像“披着羊皮的狼”

据物理学家组织网9日报道，英美科学家携手制作出首个新冠病毒刺突蛋白的模型，揭示了病毒如何伪装自己，潜入人体细胞而不被发现。研究人员称，刺突蛋白是抗体和疫苗研究的标靶，这一最新发现为开发出新冠病毒疫苗提供了重要信息。

新冠病毒表面有很多凸起的刺突蛋白，病毒利用这些蛋白依附并进入人体细胞。刺突蛋白被聚糖包裹，而这些聚糖就像“盾牌”，可以掩护病毒，帮助它们躲开人体免疫系统的攻击。

在研究中，由南安普顿大学马克斯·克里斯平教授领导的团队，研究了覆盖于一个刺突蛋白模拟物表面的聚糖结构，并绘制出了这些聚糖的结构图。

克里斯平说：“利用糖衣包裹自己，病毒就像披着羊皮的狼一样。但我们的最新研究发现，尽管有很多糖衣包裹，这种冠状病毒并没有像其他一些病毒那样被高度屏蔽起来。”

克里斯平解释说，类似艾滋病病毒这样的病毒会在宿主周围徘徊，它们必须不断逃避免疫系统的攻击，而且它们拥有致密的聚糖外衣作为“盾牌”应对免疫系统的攻击；但新型冠状病毒不同，糖衣的密度较低 这可能反映出它是一种“打一枪就跑”的病毒，可以人传人。但聚糖密度较低也意味着，免疫系统用抗体中和病毒遇到的障碍较少，对于疫苗研发来说，这是个令人鼓舞的信息。

美国得克萨斯大学杰森·麦克莱伦团队也参与了这项研究。今年2月，麦克莱伦团队等根据中国研究人员提供的病毒基因组序列，在原子尺度上重建了新冠病毒表面刺突蛋白的3D构造，分辨率达到0.35纳米。

该团队目前正与开发候选疫苗的团队合作。比如，荷兰阿姆斯特丹大学的罗吉尔·桑德斯教授团队正致力于分析刺突蛋白表面的聚糖含量，研究人员称，评估免疫原上的聚糖含量有助于了解病毒对候选疫苗的免疫反应。

（记者刘霞）