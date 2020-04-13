钟南山院士：从容防控疫情 谨慎复工复学

新冠肺炎疫情是否会再大暴发？如何有序推进复工复产复学？无症状感染者的传染性多强？4月12日下午，在广州市第75场疫情防控新闻发布会（疫情防控专访活动）上，国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山就相关问题逐一作答。

复学有两个前提

近期，广州出现了多例境外输入病例的关联病例，是否说明广州疫情有反弹？“出现大群体的暴发才是反弹。”钟南山表示，“传染性疾病根本没有界限，只要是外来的，肯定会有感染风险。我不认为是反弹，而是广州及早发现的结果。”

复工复产复学意味着增加接触，会带来更高的风险。“如何处理复工复产和防控的关系非常不容易，要非常谨慎，一步一步走，实际上非常考验我们的领导、组织、行政能力，考验我们的医疗防治水平。”钟南山强调，这是一种传染病，不要指望疫情全部消失，传染病的规律就是这样。只要能够控制到最低限度，不影响复工复产复课就可以。

关于大家所关心的复学问题，钟南山也回应了。“复学核心问题是学生的距离，意味着学生近距离待在一块。复学有两个前提，一是参加上课的学生没有感染或感染后已经治愈，二是考虑学生上课的距离。另外学生家长也要注意防护。”他说，“至于留学生和其密切接触者，也一定要通过我们的常规检测，没有问题才能开学。”

无症状感染者具有传染性，但威胁不大

“首先要对无症状感染者有准确的认识。”钟南山指出，在传染病上，感染后有的出现症状，有的不出现症状。感染后没有出现症状，这种情况要非常注意，因为不少国内外资料证明了没有出现症状的感染者具有传染性。从现在的观察规律看，无症状感染者一般经过3—5天后会出现症状。

钟南山表示，无症状感染者不是新冠病毒后期发展有的，这类人群一直都存在。像日本的“钻石公主”号邮轮，有1000多人感染，很多都是无症状感染者。“我不认为无症状感染者具有很大的威胁，毕竟是少数。”他说，现在我国主动排查无症状感染者的做法已经足够了。

在钟南山看来，经过这次疫情，全世界所有国家的观念都会随之改变，人们会自觉产生防护意识。对中国来说，最大的疫情防控经验就是群防群控下到社区。疫情之后，社区自发的防控体系发展形成一套成熟的手段是非常必要的。最重要的是，人们要养成很好的生活卫生习惯，不吃野味，在公共场所不大声讲话，要勤洗手等。

人为干预决定新冠肺炎是否会二次暴发

有观点认为，新冠病毒在今年甚至今后几年都无法完全消灭。对此，钟南山表示，任何专家都不能预判。他绝对不相信自然免疫，这是几十年前的观点。应对疫情还是要靠疫苗。新冠肺炎疫苗，全世界都在争分夺秒、日夜加紧地研发。

新冠肺炎疫情会不会二次出现？“这次可鲜明看到，我们国家的社会体制有这个能力，比如武汉从‘封城’到‘解封’用了70多天，就是很好的例子。所以人为的干预，特别是政府的干预力度，决定了这个病是否会大暴发。”钟南山说。

他表示，新冠肺炎在今年秋冬是否还会出现，谁也不敢说。“现在新冠肺炎的中间宿主还不清楚，但我不相信明年初还会出现目前的状况，因为我们已积累了经验和预防的办法。”