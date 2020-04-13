医疗废物基本实现日产日清

所有医疗机构及设施环境监管与服务100%覆盖

医疗废物、医疗污水及时有效收集和处理处置100%落实

截至4月10日，全国医疗废物处置能力为6074吨/天

截至4月11日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例1138例，其中重症病例139例。新增无症状感染者63例，其中境外输入12例；当日转为确诊病例14例，全部为境外输入；当日解除医学观察55例。4月11日，新增境外输入确诊病例97例，为疫情发生以来单日最高，提示境外输入风险持续增大。

12日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治的情况。

全国爱卫办副主任、国家卫健委规划司司长毛群安表示，爱国卫生运动是我国防控传染病的一个传统法宝，在历史上防控鼠疫、血吸虫病以及SARS等过程中都发挥了重要作用。新冠肺炎疫情发生以来，全国爱国卫生运动委员会针对疫情防控不同阶段的要求，部署开展了一系列专项行动。通过广泛社会发动，引导群众参与社会健康治理，形成群防群控、全民参与的良好局面。

住建部城市建设司副司长刘李峰介绍，全国180万环卫工人、700多万物业服务人员、60多万城管执法人员在完成好日常工作任务同时，都承担着疫情防控的应急任务。环卫工人对城市集中隔离点及时消毒，物业人员、城管执法人员全面参与社区防控等工作，还有200多万市政职工，保障全国3000多家燃气企业、5000多座自来水厂、4300多座污水处理厂正常运转。

安全处置医疗废物和医疗污水，是打赢疫情防控阻击战的重要环节。生态环境部固体废物与化学品司副司长周志强说，生态环境部紧紧围绕“两个100%”，即全国所有医疗机构及设施环境监管与服务100%全覆盖，医疗废物、医疗污水及时有效收集和处理处置100%全落实，抓紧抓实抓细相关环保工作。目前，全国医疗废物、医疗污水的处理处置平稳有序，没有发现因疫情防控影响环境安全的情况。

周志强介绍，医疗废物“应收尽收、应处尽处”，基本实现“日产日清”。截至4月10日，全国医疗废物处置能力为6074吨/天，相比疫情前的4902.8吨/天提高了23.9%。武汉市医疗废物的产生量已从高峰247吨/天下降到117吨/天。自1月20日以来，全国累计处置医疗废物25.2万吨。全国接收医疗污水的2029座城镇污水处理厂运行平稳，均严格落实了消毒措施。

农村人居环境整治对疫情防控有积极作用。农业农村部农村社会事业促进司副司长何斌介绍，中央农办、农业农村部会同有关部门指导各地扎实搞好整治工作，确保今年底按时保质地完成农村人居环境整治三年行动方案。

“我们印发了《2020年农村人居环境整治工作要点》，明确21个部门11个方面的50项举措。今年中央财政拿出100多亿元，支持农村厕所革命整村推进、农村人居环境整治整县推进，并对去年农村人居环境整治成效明显的地方给予激励支持。”何斌说。

4月是第三十二个爱国卫生月。“疫情提示我们要注意养成良好习惯，比如推广分餐制、拒绝野味；保持社交距离，科学戴口罩，注意咳嗽礼仪、正确洗手；定期家庭大扫除，积极参与社区卫生整洁行动等。希望通过抗疫，每个人都能学会关注健康，更懂得自觉维护他人健康，这也是爱国卫生运动始终倡导的原则。”毛群安说。

北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，4月份以来，北京市累计组织了80万人次，开展周末大扫除、城市清洁日等活动，共清理垃圾20万吨，处理病媒孳生地17.7万处，整治各类超市市场640个。疫情防控中，共组织140万人参与维护社会防控秩序，劝导居民改变不文明、不健康的行为等。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 02 版）