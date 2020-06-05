北京朝阳年内将改造128座垃圾楼

北京青年报记者昨天从朝阳区了解到，朝阳区今年底前改造完成128座垃圾楼，每个街乡至少设一处具备分类功能垃圾楼，朝阳循环经济产业园建成7座垃圾处理设施，餐厨、建筑垃圾处理能力全市最大，当前，朝阳区形成了从前端投放到收集转运，再到末端处理消纳全过程垃圾分类、处置模式。

朝阳区城市管理委固废科李树茂科长介绍，5月1日，《北京市生活垃圾管理条例》正式实施，朝阳区建立全链条垃圾分类模式。全区垃圾分类指导员已经陆续上岗，引导居民从源头做好垃圾分类，同时为配合好源头垃圾分类工作，2019年底已建设完成16个垃圾中转站，2020年底还将完成128座垃圾楼升级改造工作。

在朝阳区远洋天地小区，进门处摆放着两组四分类垃圾桶，每个楼单元门口还摆放着其他垃圾和厨余垃圾的基础桶，这里还引入了人工智能垃圾分类终端智能盒子。它可以对居民家中日常产生的厨余垃圾、可回收物进行识别。居民只需手机注册，每次投放垃圾前输入电话号码，投放后，机器可自动为投放垃圾称重，并根据重量进行积分，居民凭借积分可以兑换常用生活物品。截至目前，远洋天地家园社区日均回收可回收物300余公斤。

在朝阳区八里庄国棉一厂密闭式清洁站，该站服务范围为周边半径3公里，日产垃圾量18吨，其中厨余垃圾约3吨、其他垃圾15吨。厨余垃圾每天清运一次，其他垃圾每天分上午、下午两次清运。该站还安装有称重设备，社区垃圾清运车辆进站后扫码，数据显示后实时上传，可以对垃圾量进行精确计量，追溯垃圾来源。其他垃圾在这里暂存后将按照要求清运至朝阳循环经济产业园或小武基转运站进行处理，厨余垃圾则清运至大屯转运站处理。此外，朝阳区16座中转站已全部建设完成并陆续投入使用。

李树茂介绍，朝阳区不仅在源头多措并举，多种方式鼓励、引导辖区居民将垃圾精准分类，还超前规划，高标准建设朝阳循环经济产业园。这里建成了高安屯焚烧发电厂、朝阳清洁焚烧中心、高安屯餐厨垃圾处理厂、建筑废弃物资源化利用中心、高安屯卫生填埋场、废旧物资回收中心等7座垃圾处理设施。（记者 李泽伟）