全国爱卫办：深入开展爱国卫生运动 改善城乡环境卫生面貌

人民网北京4月12日电（许心怡）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。会上，全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，新冠肺炎疫情发生以来，全国爱国卫生运动委员会办公室、国家卫生健康委会同全国爱国卫生运动委员会的各成员单位，部署各地深入开展爱国卫生运动。

毛群安介绍，一是抓整治，优环境。针对疫情防控不同阶段的要求，聚焦市场环境、生产生活环境等部署开展了一系列的专项行动。

二是抓设施，强基础。以城乡的垃圾、污水、厕所的整洁卫生等为重点，加强公共卫生环境设施的管护，推动改善城乡环境卫生面貌。

三是抓习惯，促健康。围绕个人防护、良好的饮食习惯、摒弃不良的卫生习惯等开展了科普宣传。

毛群安表示，通过开展爱国卫生运动，不仅有效地改善了环境的卫生状况，为疫情防控奠定了良好基础。更重要的是通过广泛的社会发动，引导每个人承担起应尽的社会责任，参与社会健康治理，形成群防群控、全民参与的良好局面。