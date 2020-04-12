国家卫健委：要做好较长时间应对境外疫情输入的工作准备

人民网北京4月12日电 （许晓华）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，昨日全国新增境外输入确诊病例97例，为疫情发生以来单日最高，提示境外输入风险持续增大，各地要做好较长时间应对境外疫情输入的工作准备。

4月11日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例99例，其中97例为境外输入病例，分别为上海52例，黑龙江21例，内蒙古17例，广东4例，吉林、江苏、福建各1例；2例为黑龙江本土病例。无新增死亡病例。新增疑似病例49例，均为境外输入病例，分别为上海43例，黑龙江3例，内蒙古2例，吉林1例。当日新增治愈出院病例50例，解除医学观察的密切接触者1534人，重症病例减少2例。

境外输入现有确诊病例799例，其中重症病例36例；现有疑似病例82例。累计确诊病例1280例，累计治愈出院病例481例，无死亡病例。

截至4月11日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1138例，其中重症病例139例；累计治愈出院病例77575例，累计死亡病例3339例，累计报告确诊病例82052例，现有疑似病例82例。累计追踪到密切接触者718881人，尚在医学观察的密切接触者9722人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例，无新增死亡病例。新增治愈出院病例17例，全部为武汉病例；现有确诊病例303例，其中武汉302例，这里面重症病例93例，其中武汉92例。累计治愈出院病例64281例，其中武汉47129例；累计死亡病例3219例，其中武汉2577例；累计确诊病例67803例，其中武汉50008例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者63例，其中境外输入12例；当日转为确诊病例14例，全部为境外输入；当日解除医学观察55例，其中来自境外输入4例。尚在医学观察无症状感染者1086例，其中境外输入332例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1430例，其中香港特别行政区1000例，澳门特别行政区45例，台湾地区385例。

4月11日，全国新增境外输入确诊病例97例，为疫情发生以来单日最高，提示境外输入风险持续增大，给入境城市带来压力，各地要做好较长时间应对境外疫情输入的工作准备，进一步提升检测和救治能力。