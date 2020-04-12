“刚从战疫一线回来，大家可能仍会有紧张感……”3月25日下午，在湖南省娄底市支援湖北医疗队集中隔离休整宾馆，来自安馨心理健康服务中心的心理咨询师刘敬东为29名队员做心理辅导。

“刘老师，我离家40多天，一直没管过孩子。他待在家里没上学，自我管理能力不强，我很担心他，怎么才能跟他好好沟通？”讲座后的互动环节，一名男医生提问。

“建议您回家后，和孩子一起开展户外活动，增进父子感情，跟孩子一起制定、执行学习计划，增强学习动力。”刘敬东支招。

2月11日起，娄底市30名医护人员支援湖北黄冈市罗田县，负责当地医院的一些重症、危重症病区。3月23日，除1名队员坚守黄冈外，其余29名队员载誉而归，集中隔离休整。

“支援湖北医疗队队员的心理状态，是我们最关心的问题。” 作为娄底支援湖北医疗队的后方总联络人，娄底市卫健委医学考试中心主任龚胜祥说，“他们在一线连续奋战，也承受了很大的心理压力。利用这段休整时间，对可能产生的心理问题进行疏导、修复。”

娄底市委宣传部、市文明办和市卫健委共同组织成立安馨心理健康服务中心，以公益讲座的形式，对医疗队员开展心理辅导、心理抚慰和精神保健，为他们重新走上工作岗位提供帮助。

针对疫情后可能出现的心理不适，心理专家建议，关键是处理好身体和心理关系、工作和生活关系、亲情和友情关系。此外，专家鼓励队员们采用朗读、锻炼、看书、唱歌等方法，消除心理困扰。

“面对家人和社会的关心，我也会有压力，怎样调节这种情绪？”娄底支援湖北医疗队队员、新化县人民医院重症医学科主任张文辉十分困惑。

“作为医生，您对自己的要求很高，总觉得不能辜负大家的期望。不要担心，等你回归家庭，焦虑等级就会渐渐降低。”心理咨询师刘寒晓耐心解释。

“我过去从不失眠，现在睡眠却出现了障碍，怎么办呢？”3月27日，一名女队员咨询。

“可能是你还停留在焦虑情绪中。”安馨心理健康服务中心负责人徐芳华建议，“可以做一些平时想做却没时间做的事，在放松的状态下慢慢找回睡眠。”

目前，安馨心理服务团队共派出29名具有心理咨询师资质的志愿者，为援助湖北医疗队员们进行一对一心理疏导，让队员们尽快融入工作生活。

《 人民日报 》（ 2020年04月11日 07 版）