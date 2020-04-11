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社区卫生服务机构回应人民网：做好境外和外地返京人员健康监测

2020年04月11日16:42 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月11日电 （记者杨迪 刘卿）社区是外防输入、内防反弹的重要防线，社区卫生服务机构在疫情早发现、早报告方面发挥着重要作用。现阶段，社区卫生服务机构在卫生防疫中主要承担哪些工作？随着复工复产逐步恢复，北京不少复工人员返回社区，如何开展对外籍外地到京人员的健康监测服务？

今日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，会上，就社区卫生机构当前主要的工作内容，北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心主任李永锦回应了人民网记者的提问。

李永锦表示，当前，社区卫生服务中心紧贴街乡组织，共同管理境外返京居家观察人员，主要包括几个方面：

首先，开展体温监测和相关症状监测，同时设有转诊和社区诊疗，可做咽拭子采样、集中隔离点的卫生指导和信息上报工作。

其次，对于境外返京和外地返京人员，居家和集中观察期间，针对不同症状进行区分管理。如果居民出现症状，第一时间报告家庭医生，家庭医生进行研判，若出现发烧咳嗽等症状，120专车将其送往定点医院排查；如果出现常见病、慢性病和多发病，社区内进行诊治；如果出现急危重病人，将其转往专科医院进行诊治，同时派专车、专人陪护。

再次，按照要求，社区卫生服务中心对居家和隔离人员进行咽拭子采样，确保隔离期间隔离人员闭环管理，同时对管理人员进行医疗救治。

最后，复产复工方面，积极配合疾控中心对“楼堂馆寓”“六小门店”进行培训指导和监督，对诊断明确新冠肺炎患者治愈后回社区，进行随访服务。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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