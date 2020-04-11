北京社区工作者谈精准防控：守好三道门、聚焦三类人

人民网北京4月11日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，石景山区八角街道八角中里社区党委书记、居委会主任李美红表示，社区是疫情防控的最前线，复工复产过程中，确保居民群众的生命安全和健康安全是社区工作者的首要任务。

李美红介绍说，在社区防控方面主要有两项工作。一是做好防控，守好三道门，即“大门、楼门和家门”。 在大门上，严格按照验证、测温、扫码、登记四步进行；在楼门上，用好门禁，做好宣传，定时消杀；在家门上，为空房户张贴温馨提示骑缝单，为返京人员张贴《致芳邻的一封信》。

李美红说，在服务上要聚焦三类人：一是社区居家观察人员，社区成立6人关爱小组，每日提供送餐、送快递、生活垃圾处理等服务；二是社区孤老、孩子以及残疾特困家庭人群，社区盯紧他们的切实生活需要，提供代购药品、送菜、抬担架等服务；三是聚焦社区休闲场所聚众活动人群，社区利用石景山“老街坊劝导队”，对这类群众进行劝导，避免人员聚集扎堆。（实习生武雯婧）