热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京社区工作者谈精准防控：守好三道门、聚焦三类人

2020年04月11日15:59 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月11日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，石景山区八角街道八角中里社区党委书记、居委会主任李美红表示，社区是疫情防控的最前线，复工复产过程中，确保居民群众的生命安全和健康安全是社区工作者的首要任务。

李美红介绍说，在社区防控方面主要有两项工作。一是做好防控，守好三道门，即“大门、楼门和家门”。 在大门上，严格按照验证、测温、扫码、登记四步进行；在楼门上，用好门禁，做好宣传，定时消杀；在家门上，为空房户张贴温馨提示骑缝单，为返京人员张贴《致芳邻的一封信》。

李美红说，在服务上要聚焦三类人：一是社区居家观察人员，社区成立6人关爱小组，每日提供送餐、送快递、生活垃圾处理等服务；二是社区孤老、孩子以及残疾特困家庭人群，社区盯紧他们的切实生活需要，提供代购药品、送菜、抬担架等服务；三是聚焦社区休闲场所聚众活动人群，社区利用石景山“老街坊劝导队”，对这类群众进行劝导，避免人员聚集扎堆。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn