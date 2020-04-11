民政部：社区防控常态化要做到精准防控、坚持不懈打好持久战等四项工作

人民网北京4月11日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良表示，推进社区防控工作常态化是当前社区工作的首要任务，广大社区工作者必须守严守牢社区防线。常态化防控关键有四条：一是坚持不懈打好持久战；二是差别化对待处理；三是精准防控，普及健康码应用，充分应用信息化手段做好入境人员、高风险地区返回人员；四是社会联动，希望相关行业协会积极发挥作用。

陈越良介绍，民政部、国家卫生健康委即将联合印发社区防控与服务工作精准化精细化指导方案，区分低中高风险地区和未出现病例、发现病例或者暴发疫情、传播病例三类社区，精准精细提出做好社区防控、社区服务、居民参与的具体策略，并分别明确了信息化应用的具体任务，指导各地进一步完善应急处置和常态化防控相结合的社区防控机制。为了打好这场持久战，各地必须时刻保持社区工作者的旺盛战斗力，关键在于落实好社区工作者关心关爱政策。3月3日，中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组印发全面落实疫情防控一线城乡社区工作者关心关爱措施的通知。截止到目前，已有28个省份出台了专门政策或者方案，各地必须不折不扣落实好中央决策部署。

此外，陈越良在回应快递、维修、家政等服务行业从业人员“入门难”问题时表示，各地要落实中央“在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复”的要求，现在仍然维持重大突发公共卫生事件一级响应的地区，要统筹复工复产需要和居民生活需求，及时逐步调整社区防控策略。其他地区特别是低风险地区或未发生病例的社区，要重点核验相关服务行业从业人员健康码，在做好出入登记和体温监测工作后，允许相关人员和车辆进入社区。对于故意伪造健康码、躲避检查的人员，各地要制定相应的处罚措施，一旦发现依法从重惩处。