国家卫健委：截至4月10日 湖北省现有重症病例首次降至100例以下

人民网北京4月11日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就优化社区防控筑牢安全屏障工作情况举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报疫情情况。

米锋介绍，4月10日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例46例，其中42例为境外输入病例，分别为黑龙江22例、内蒙古10例、山西4例，北京、天津、辽宁、江苏、山东、广东各1例；4例为本土病例，分别为广东3例，黑龙江1例；新增死亡病例3例，全部为湖北病例；新增疑似病例8例，均为境外输入，分别为黑龙江5例，上海2例，江苏1例。当日新增治愈出院病例70例，解除医学观察的密切接触者1411人，重症病例减少3例。

境外输入情况：现有确诊病例734例，其中重症病例37例；现有疑似病例44例。累计确诊病例1183例，累计治愈出院病例449例，无累计死亡病例。

截至4月10日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1089例，其中重症病例141例；累计治愈出院病例77525例，累计死亡病例3339例，累计报告确诊病例81953例，现有疑似病例44例。累计追踪到密切接触者718050人，尚在医学观察的密切接触者10435人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例。新增治愈出院病例28例，其中武汉27例；新增死亡病例3例，其中武汉2例；现有确诊病例320例，其中武汉319例，其中重症病例95例，武汉94例。累计治愈出院病例64264例，其中武汉47112例；累计死亡病例3219例，其中武汉2577例；累计确诊病例67803例，其中武汉50008例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者34例，其中境外输入7例；当日转为确诊病例14例，全部为境外输入；当日解除医学观察25例，其中来自境外输入4例。尚在医学观察无症状感染者1092例，其中境外输入338例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1416例，其中香港特别行政区989例，澳门特别行政区45例，台湾地区382例。

米锋表示，4月10日，湖北省现有重症病例首次降至100例以下。近日，个别省份又出现聚集性病例，提示要始终做好个人防护，不扎堆少聚集。各地须进一步加强监测，及早发现病例，做好重点场所、重点单位、重点人群的防控工作，将疫情风险降到最低。