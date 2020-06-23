同济医院驰援北京医疗队开始开展核酸检测

“开始工作了！”6月23日下午4点，华中科技大学附属同济医院驰援北京开展疫情防控工作的医疗队在完成准备工作后，有条不紊地开始第一批标本的核酸检测工作。

同济医院医疗队员进行检测。童萱 张丹 摄

据相关人员介绍，此次同济医院驰援北京的14位专家均为武汉战“疫”一线开展核酸检测的专业人员，他们携带了核酸检测设备、药品和防护用品于6月20日抵达对口支援的中日友好医院，主要负责核酸检测工作。

医疗队员在实验室内做检测。童萱 张丹 摄

医疗队员对样品进行检测。童萱 张丹 摄

据了解，在武汉战“疫”期间，同济医院被指定为新冠肺炎重症患者救治定点医院，用床位数、重症患者数、发热门诊接诊量均为武汉市之最，被认为是这场前所未有的疫情阻击战中的“中流砥柱”。该医院检验科在国内率先对标本进行灭活后再检测，大大降低了生物安全风险，并在湖北省内率先开展新冠病毒核酸检测，完成了近10万份标本检测。