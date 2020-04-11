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孙春兰率中央指导组指导工作 全力做好对重症患者的科学精准救治

2020年04月11日09:38 来源：人民网－人民日报

　　新华社武汉4月10日电  （记者赵文君、胡浩）为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰10日率中央指导组到武汉同济医院主院区远程会诊中心，视频听取武汉市有关定点医院治疗情况汇报，研究部署进一步做好重症患者救治等工作，尽最大努力提高治愈率。

　　孙春兰指出，援鄂医疗队和湖北武汉医务工作者并肩作战，医疗救治工作取得重要成效，治愈率达到94%，重症患者转归为治愈的超过89%，80岁以上治愈患者超过3600人。目前，武汉在院治疗的重症和危重症患者101例，多伴有基础性疾病，且高龄较多，救治任务艰巨。要继续以医者仁心、高度负责的态度，敬佑每一个生命，把战疫中积累的经验充分用好，坚持关口前移，“四早”“四集中”，重症轻症分类管理，同质化规范化治疗，科研临床结合、中西医结合，多学科专家团队巡诊会诊，综合施策，精心护理，慎终如始做好患者救治工作。

　　孙春兰强调，要把重症患者进一步集中到高水平综合医院，加强医护力量配备，科学评估、“一人一策”，给予更精心的治疗和护理，千方百计提高治疗效果。对出院患者要及时做好康复隔离观察、复诊复检、跟踪随访等全流程管理服务。援鄂医疗队要根据需要保留足够的高水平重症救治团队，与地方医疗力量加强配合衔接，做到交接顺畅、转运安全、患者满意。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月11日 02 版）

(责编：杨迪、许晓华)


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