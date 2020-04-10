国家发改委:价格补贴联动机制缓解物价上涨 对困难群众基本生活影响取得三大成效

人民网北京4月10日电 （许晓华）10日，国务院联防联控机制就完善疫情期间困难群体的政策保障工作情况举行发布会。会上，国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示，价格补贴联动机制是在向困难群众正常发放最低生活保障、失业保险金等救助金的基础上，当物价出现明显上涨的时候额外发放的价格临时补贴。这项政策就是要缓解物价上涨对于困难群众基本生活的影响。

彭绍宗指出，作为一项兜住民生底线的重要制度设计，价格补贴联动机制取得了很好的成效。一是保障范围覆盖了主要困难群体。覆盖主要包括城乡低保对象、特困人员、优抚对象、领取失业保险金人员等四类群体。此次阶段性的扩围，将孤儿、事实无人抚养的儿童、领取失业补助金人员都纳入保障范围。

二是启动条件灵敏度高，针对性较强。当地单月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅达到3.5%或者食品价格同比涨幅达到6%就会及时启动机制，发放价格临时补贴。

三是价格临时补贴随物价上涨而增加。补贴金额的测算方法是，以城乡低保标准为基数乘以物价的涨幅，物价涨幅用城镇低收入居民基本生活费用价格指数即SCPI来计算，这样能够更加准确地反映物价上涨对困难群众生活的影响，保障力度也更大。