国家卫健委：人员流动和聚集增加致疫情传播几率上升 要继续做好群防群控

人民网北京4月10日电 （许晓华）10日，国务院联防联控机制就完善疫情期间困难群体的政策保障工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，最近7日，本土共新增确诊病例16例，较前一周增加11例，提示人员流动和聚集增加带来的疫情传播几率上升，并同疫情输入性风险交织叠加，要继续做好群防群控，减少不必要的人员聚集。

4月9日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例42例，其中38例为境外输入病例，分别为黑龙江28例，上海3例，山西、内蒙古、广东各2例，天津1例；4例为本土病例，分别为广东3例，黑龙江1例；新增死亡病例1例，为湖北病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例，其中内蒙古2例，上海1例。当日新增治愈出院病例85例，解除医学观察的密切接触者1823人，重症病例减少32例。

境外输入现有确诊病例733例，其中重症病例34例；现有疑似病例53例。累计确诊病例1141例，累计治愈出院病例408例，无死亡病例。

截至4月9日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1116例，其中重症病例144例；累计治愈出院病例77455例，累计死亡病例3336例，累计报告确诊病例81907例，现有疑似病例53例。累计追踪到密切接触者717378人，尚在医学观察的密切接触者11176人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增疑似和现有疑似病例。新增治愈出院病例49例，新增死亡病例1例，均为武汉病例；现有确诊病例351例，其中武汉348例，这里面重症病例103例，其中武汉101例。累计治愈出院病例64236例，其中武汉47085例；累计死亡病例3216例，其中武汉2575例；累计确诊病例67803例，其中武汉50008例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者47例，其中境外输入14例；当日转为确诊病例14例，全部为境外输入；当日解除医学观察40例，其中来自境外输入15例；尚在医学观察无症状感染者1097例，其中境外输入349例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1398例，其中香港特别行政区973例，澳门特别行政区45例，台湾地区380例。

最近7日，本土共新增确诊病例16例，较前一周增加11例，提示人员流动和聚集增加带来的疫情传播几率上升，并同疫情输入性风险交织叠加，要继续做好群防群控，减少不必要的人员聚集。

据世界卫生组织最新通报，全球单日新增确诊病例首次突破8万例。近几日，经陆路口岸输入我国病例持续增加，要进一步提高边境地区、口岸城市医疗检测和收治能力。