过敏高发季儿童频繁揉眼要留心

春季是过敏高发的季节。如果孩子出现眼睛发红、揉眼睛等现象，且越揉越痒时，家长要留心了。儿童眼科专家提醒，家长可通过一些简单观察，判断揉眼原因是视疲劳还是过敏性结膜炎。

中华医学会眼科学分会眼视光学组委员、首都医科大学附属北京儿童医院眼科主任李莉说，随着春季花粉、空气中的螨虫、灰尘中的细菌孢子等过敏原的增多，过敏性结膜炎开始呈现高发态势，影响着30%的成年人和40%的儿童。

据介绍，过敏性结膜炎，是眼睛结膜对外界变应原产生的一种超敏反应。专家建议，如果孩子出现频繁揉眼睛现象，家长可从三点判断孩子是否为过敏性结膜炎：首先，看孩子或者家长自己是否有哮喘、鼻炎、皮炎等其他过敏史；其次，过敏性结膜炎通常有眼痒并伴有白色黏液分泌物；最后，过敏性结膜炎的患者往往是双眼一起发病。

“很多家长会把孩子频繁揉眼误认为眼疲劳，觉得休息一下就好了，其实应该多加留心。”李莉说，儿童过敏性结膜炎如果不及时治疗，会对眼部造成一定的危害。

如何预防儿童过敏性结膜炎的发生呢？专家建议，家长可以通过明确孩子过敏原并尽量减少接触，给孩子做脱敏治疗，注意个人卫生、勤洗手、勤洗床上用品等方式来预防过敏发生。对于规律发作的过敏，建议提前一到两周开始使用双效抗过敏药物进行预防。一旦发现孩子可能是过敏性结膜炎，一定要在医生指导下规范用药。（记者屈婷）