夏——预防结膜炎两大招

炎炎夏日到来，游泳降暑成为很多人的选择，但不少人游泳后，眼部会出现充血、瘙痒等不适，严重的甚至会患上急性结膜炎，俗称“红眼”。

急性结膜炎主要是通过接触传播，具有传染性强、传播迅速等特点，沾染病毒的手、毛巾、水等都可以成为媒介，而没有经过充分消毒的游泳池池水则是传播"急性结膜炎"的重要途径。

预防结膜炎两大招

广州中医药大学第一附属医院药学部黄翠敏主管药师介绍，最好的预防方法是佩戴密闭性较好的游泳镜，尽量避免眼睛接触池水。

如果眼睛不慎接触到池水，可以在游泳后滴几滴抗菌素滴眼液，既防止细菌病毒的侵袭，又可以起到清洁眼结膜的作用，对预防结膜炎有一定的作用。

当眼部有瘙痒感、异物感或灼热感，特别是怕光、结膜充血、有脓性或黏液性分泌物时，则有可能患上急性结膜炎，应当马上就医治疗。

同时，要与他人保持距离，不要去公共游泳池游泳，以免传给他人又加重病情。健康人到公共泳池，应注意不要和他人共用浴品，不要用手揉眼睛。

滴眼液使用有技巧

【给药方式】

滴眼液：患者将头部稍后仰或平卧，眼向上注视，滴药者用手指轻轻向下牵开下睑，将药液缓慢地滴入下穹隆部，一般滴入1滴即可。轻提上睑使药液在结膜囊内充分弥散，轻轻闭合眼睑2～3分钟，用干棉球拭去流出结膜囊的药液。

凝胶和眼膏：将凝胶或眼膏涂入结膜囊的下穹隆部。用药后轻轻闭眼和按摩眼球有助于药物的扩散。

【给药频次】

滴眼液：一次1滴，可以每2小时1次。感染控制后减少使用频次。痊愈后持续用药48小时。

眼用凝胶或眼膏：如果白天使用滴眼液，则每晚涂用1次眼用凝胶或眼膏；如果只用眼用凝胶或眼膏，则一日涂用3～4次，每次取1～1.5cm长的药膏涂入患眼内即可。