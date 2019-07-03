夏——预防结膜炎两大招
陈辉
炎炎夏日到来，游泳降暑成为很多人的选择，但不少人游泳后，眼部会出现充血、瘙痒等不适，严重的甚至会患上急性结膜炎，俗称“红眼”。
急性结膜炎主要是通过接触传播，具有传染性强、传播迅速等特点，沾染病毒的手、毛巾、水等都可以成为媒介，而没有经过充分消毒的游泳池池水则是传播"急性结膜炎"的重要途径。
预防结膜炎两大招
广州中医药大学第一附属医院药学部黄翠敏主管药师介绍，最好的预防方法是佩戴密闭性较好的游泳镜，尽量避免眼睛接触池水。
如果眼睛不慎接触到池水，可以在游泳后滴几滴抗菌素滴眼液，既防止细菌病毒的侵袭，又可以起到清洁眼结膜的作用，对预防结膜炎有一定的作用。
当眼部有瘙痒感、异物感或灼热感，特别是怕光、结膜充血、有脓性或黏液性分泌物时，则有可能患上急性结膜炎，应当马上就医治疗。
同时，要与他人保持距离，不要去公共游泳池游泳，以免传给他人又加重病情。健康人到公共泳池，应注意不要和他人共用浴品，不要用手揉眼睛。
滴眼液使用有技巧
【给药方式】
滴眼液：患者将头部稍后仰或平卧，眼向上注视，滴药者用手指轻轻向下牵开下睑，将药液缓慢地滴入下穹隆部，一般滴入1滴即可。轻提上睑使药液在结膜囊内充分弥散，轻轻闭合眼睑2～3分钟，用干棉球拭去流出结膜囊的药液。
凝胶和眼膏：将凝胶或眼膏涂入结膜囊的下穹隆部。用药后轻轻闭眼和按摩眼球有助于药物的扩散。
【给药频次】
滴眼液：一次1滴，可以每2小时1次。感染控制后减少使用频次。痊愈后持续用药48小时。
眼用凝胶或眼膏：如果白天使用滴眼液，则每晚涂用1次眼用凝胶或眼膏；如果只用眼用凝胶或眼膏，则一日涂用3～4次，每次取1～1.5cm长的药膏涂入患眼内即可。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn