你加入吗？全国多地推行“公筷公勺”行动

餐桌上多放一副公筷公勺，每人两副筷子，其中一副是公筷……新冠肺炎疫情期间，全国多地纷纷出台措施推行公筷公勺，积极倡导文明绿色健康用餐习惯。

2月23日，上海市健康促进委员会、市文明办、市卫健委等联合向全体市民发出倡议：无论是在饭店还是在家就餐，都要为每一道菜加公筷公勺，饭店更要主动提供公筷公勺。24日，上海浦东多部门联合发布“勺子筷”行动倡议书，倡议行动已在首批500家餐厅推进，并逐渐覆盖浦东全区近2万家餐厅。

2月24日，广州市文明办、广东省餐饮服务行业协会联合发出倡议，倡议市民消费者居家或外出用餐时，使用公筷公勺；倡议各餐饮企业主动提供配套服务设施，积极引导消费者使用公筷公勺。广州市29家餐饮龙头企业、星级酒店等已主动推行公筷制。

3月9日，北京市烹饪协会、北京市餐饮行业协会联合发布《推行公筷公勺共建文明餐桌倡议书》指出，餐饮服务要配备公筷公勺，有条件的企业可定制带有“公”字标识的公筷公勺；严格做好公筷公勺清洗、消毒，设置公筷公勺专用存放区；根据餐桌规格、用餐人数、菜品类型等，摆放相应的公筷公勺。

3月12日，江苏省泰州市出台了全国首个《公勺公筷使用规范》地方标准，指出公勺公筷为两人以上同桌共餐时，用以舀（夹）取菜（点）的勺子、筷子，是就餐者不与嘴接触的分餐工具，并从长短、颜色、标识等方面规定公筷制作要求。

山东、江西、成都等地近日均发文倡议文明餐桌公筷公勺行动，积极推广分餐制，引导消费者养成健康卫生的用餐习惯。

中国劳动关系学院教授、安全与职业卫生工程研究所副所长任国友表示，“各地大力提倡餐饮企业推行分餐制、公勺公筷双筷制，提倡市民居家用餐使用公筷公勺，这是当前减少病毒传播、推广科学防控的关键之举，无论是对企业复工复产、疫情科学防控，还是对推广居家隔离就餐文化、恢复正常社会生活，都具有深远影响和现实意义。”（欣桦）