新冠病毒抗体检测为何越来越重要

轻轻扎破手指，取一滴血，滴在检测卡样本孔内并滴加稀释液，15分钟后便可通过观察反应线出现与否，判断自己是否曾感染新冠病毒。

与应用广泛的艾滋病病毒检测试剂盒原理类似，这种新冠病毒抗体快速检测试剂盒，最近成为多国疫情防控的热门之选。

确定病毒真正的“渗透力”

提到新冠病毒检测，人们最熟悉的是目前作为确诊“金标准”的核酸检测。核酸检测是“进行时”检测，通过聚合酶链反应来检测病毒基因组中特定的核酸序列，从而判断被试者此刻是否感染了病毒。

而抗体检测是“过去时”检测，人体感染病毒后会产生IgM或IgG抗体，检测血清中这些特异性抗体，可以判断被试者是否曾经感染病毒。

核酸检测有很大局限性。新冠病毒主要感染下呼吸道，而目前普遍用的鼻咽拭子采样有时难以检测到病毒，再加上试剂本身敏感度问题，已有多国报告了核酸检测“假阴性”的患者。抗体检测可与核酸检测互相补充验证以提高诊断效果，特别是更好地筛查无症状患者。

新冠病毒十分“狡猾”，被核酸检测漏过的隐性病例会干扰对疫情的评估以及防控措施。“抗体检测可帮助确定新冠病毒在人群中的真正‘渗透力’，对于了解病毒的真实感染能力非常重要。”美国哥伦比亚大学医学院教授何大一说。

英国可能成为首个开展大规模抗体检测的国家。据英国《卫报》报道，英国政府已订购350万个新冠病毒抗体检测试剂盒，计划分发给居家隔离者；后续还会再订购数百万个试剂盒分发给一线工作者，并在药房和电商平台上架。

澳大利亚卫生部门日前表示，计划对1500万人进行抗体检测。澳大利亚昆士兰大学分子生物科学研究所研究员拉丽莎·拉布俄说，抗体检测是追踪疫情真实情况的一个重要手段。但免疫系统需要一周甚至更长时间才能产生抗体，只有核酸和抗体两种方法并用，才能更准确判断传染态势。

为疫情防控“退出”做准备

多国加大新冠病毒抗体检测力度，另一目的是确定已对病毒有免疫力的人群，为未来的疫情防控“退出”战略做准备。

法国科学理事会主席、前法国医学伦理委员会主席让-弗朗索瓦·德弗莱斯日前说，法国计划对大部分人口进行抗体检测，日检测数量可达20万至30万。检测结果将用于评估解除封城和开展针对性隔离措施，制定后续“退出”战略。

“获得免疫力的群体是一个‘防火墙’群体，”北京大学前沿计算研究中心执行主任陈宝权教授对记者说，“未来有了疫苗，这个群体也不用再打了。”

在众多专家看来，通过抗体检测识别已获得免疫的人群，也将为后续精细化隔离、解除封城等防控措施提供依据。

德国亥姆霍兹传染病研究中心的研究人员日前说，他们计划在4月初首先分发10万个抗体检测试剂盒给德国民众，抗体检测阳性的人会获颁“免疫证明”，可提前解除隔离。

美国国家过敏症和传染病研究所主任安东尼·福奇2日接受美国哥伦比亚广播公司采访时说，判断何时可解除封城、隔离等，一是看疫情曲线，再就是开展更简单更便宜的抗体检测，以确定人群是否实现免疫。

拉丽莎认为，由于抗体检测研发速度快于疫苗，还可指导疫苗研发方向。在疫苗研制成功前，抗体检测可帮助科学家和卫生部门了解谁感染了、谁感染又康复了、我们有多大风险会被再次感染等。

新冠病毒抗体检测采用了胶体金法，这种技术已在艾滋病等疾病检测中应用20年之久。中国、美国有多家企业能够生产新冠病毒抗体快速检测试剂盒，不过，目前只有少数几家企业在注册生产，与核酸试剂的大量生产和使用不能相比。专家们认为，对抗体检测应予更多重视。（记者 彭茜 郝亚琳）