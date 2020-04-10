人们通常会因为饮食味道过重、熬夜、生活不规律、气候干燥等诱发咽炎、咳嗽、上呼吸道感染等。对此，保健佳品罗汉果有助缓解。作为一种药食两用的植物果实，罗汉果主要用于止咳化痰，也被称为“神仙果”，富含维生素C、蛋白质、磷、铁、钙等，营养价值极高。

罗汉果外形溜圆而肥大，像罗汉晒肚皮，而由此得名。罗汉果在广西有200多年的应用历史，1977 年开始载入《中国药典》，以果入药。中医认为，罗汉果甘、酸、性凉，有清热凉血、生津止咳、滑肠排毒、嫩肤益颜、润肺化痰等功效，可有助于益寿延年、驻颜悦色及治疗痰热咳嗽、咽喉肿痛、大便秘结、消渴烦躁诸症。

罗汉果是清咽利肺、止咳化痰的要药，其甘寒质轻，能够润肺化痰，对于咳嗽痰稠、咯吐不利、干咳无痰、肺热郁闭咽痛、百日咳等症效果甚佳。除此之外，罗汉果还是糖尿病患者的代糖食品。众所周知，糖尿病病人为了身体健康对糖的摄入需要严格控制。现代药理学研究证明，罗汉果所含的大量甜味物质不是葡萄糖，而是“萜配糖体”及少量果糖，其甜度是蔗糖甜度的300倍，另含氨基酸、黄酮等。果中含非糖甜味的成分，主要是三萜甙类。由于小肠不会吸收萜配糖体，只会排出体外，因此，如果善加利用，它应是蔗糖的最佳替代品。罗汉果还能加强胰脏机能，所含的维生素E能加强细胞膜的渗透，有助胰岛素的分泌，所以专家认为罗汉果是糖尿病患者的恩物，堪称果中奇品，同时适合嗜甜又想减肥或必须控制糖份摄取量的人群。

食用罗汉果非常方便，用温水一冲即可。香气浓郁，鲜甜爽口，生津止渴，回味无穷。罗汉果还可与绿茶、桂花、绿豆等配制成各具特色的保健饮料。购买罗汉果时，应挑选个大形圆，色泽黄褐，摇不响，壳不破、不焦，味甜而不苦者为上品。

根据罗汉果的功效，这些人群特别需要：如经常吸烟、饮酒，需要洗肺、洗肠清宿便者；演员、教师、广播员、营业员等需保护发音器官者；深夜加班工作，容易上火、排毒能力减低者；长坐办公室，呼吸不到室外新鲜空气而影响肺部功能者；室外活动运动量较大，体内水分容易流失者。罗汉果的副作用很小，只有极少数人不能喝罗汉果水。比如体质寒凉的人，此类人群如果咽炎实在难受，以不引起身体的过度反应为限，可以尝试喝少量的罗汉果水，这样咽炎能慢慢恢复。如果不了解自己的身体状况，建议先找中医师咨询，通过饮食方法，把体质调整好，再食用罗汉果。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）