只有不断提高全民健康水平，将“人口红利”转化为“健康红利”，才能为全面小康提供不竭动力

面对突如其来的疫情，我国打响了一场抗击疫情的人民战争。经过艰苦努力，目前疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。

习近平总书记指出：“没有全民健康，就没有全面小康。”当前，我国人均GDP已经突破1万美元，综合国力更加强大，人民生活更加殷实。但是，经济发展并不会必然带来人民健康水平的提升。由于疾病谱、生态环境、生活方式不断变化，我国仍然面临多种疾病威胁并存、多种健康影响因素交织的复杂局面。如果不能有效解决全民健康问题，经济发展的“红利”就会减弱，社会稳定也会遭受影响。

全民健康是全面小康的“压舱石”。拥有健康的人民，意味着拥有更强大的综合国力和可持续发展能力。今天，人民群众追求健康的愿望更加迫切。然而，健康如同阳光和空气一样，拥有时不觉可贵，失去时才知无价。发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享。如果没有人民的健康、没有人的全面发展，发展还有什么意义？因此，全民健康是经济社会发展的重要目标，也是社会文明进步的基石。

全民健康是全面小康的“变速器”。全民健康是影响全面小康的一个变量。健康对于经济发展的影响是双向的，有可能是正向的，也有可能是负向的。如果全民健康水平较低，就会阻碍经济发展；如果全民健康水平较高，就会推动经济发展。健康对经济的影响主要是“一增一减”：“一增”就是通过延长健康预期寿命，促进经济发展加速；“一减”就是通过降低疾病负担，避免经济发展降速。只有不断提高全民健康水平，将“人口红利”转化为“健康红利”，才能为全面小康提供不竭动力。因此，我们必须把人民健康放在优先发展的战略地位，科学有效应对复杂健康影响因素的挑战，努力为经济社会发展创造良好的条件。

新冠肺炎疫情不可避免会对我国经济社会造成较大冲击，但这种冲击不会改变我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势，不会改变我国经济发展基本面，也不会影响脱贫攻坚整体进程。要想拔“穷根”，必先除“病根”。在疫情防控取得阶段性胜利后，我们仍须加大贫困地区重点传染病、地方病综合防控力度，精准施策，对症下药，“靶向”治疗，不断提高健康扶贫实效，让因病致贫家庭病有所医，为打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。

健康是最容易得到的财富，也是最容易失去的财富。新冠肺炎疫情终将过去，但未知的传染病疫情随时可能袭来，必须警钟长鸣、严加防范，绝不能麻痹大意。我们应慎终如始，积极有序推动复工复产，绝不能让来之不易的疫情防控持续向好形势发生逆转。未来一段时期，我们要在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，力争把疫情造成的损失降到最低限度，努力完成全年经济社会发展目标任务，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

习近平总书记指出：“健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。”个人健康是立身之本，人民健康是立国之基。经此抗疫斗争，我们更加深刻地认识到，必须始终把人民生命安全和身体健康摆在第一位，树立大健康理念，把健康融入所有政策，加快实施健康中国行动，从“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”，全方位全周期保障人民健康，让全民健康托起全面小康！

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 19 版）