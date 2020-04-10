失去亲人的伤痛应该如何抚慰

小溪的爷爷去世后，全家人都陷入悲痛之中。尤其是小溪的奶奶，自从爷爷走后，整个人都变得内向了，不喜欢串门，也不喜欢有人的地方，每天情绪都很低落，经常一个人躲在房间里哭泣……

失去亲人是我们每个人一生几乎必须经历的事，也是人生最大的悲伤之一。北京大学第六医院精神科副主任医师钱英告诉中青报·中青网记者，这种由于悲痛导致的异样心理反应，是失去亲人后经常出现的正常现象，心理学称之为哀伤反应。

延长性哀伤患者常无法自行恢复，需专业人员干预

钱英说，哀伤反应一般会持续6周左右，在半年内仍有反应的情况也比较多见。80%-90%的丧亲者在半年内不通过专业干预能自行恢复，只有10%-20%的丧亲者会出现一年以上的严重哀伤。对成年人来说，哀伤反应持续一年以上，带来难以承受的持久痛苦体验，并且对日常生活造成严重影响的，心理学称之为延长性哀伤或病理性哀伤。延长性哀伤患者常常无法自行恢复，需要专业人员干预处理。

“新冠肺炎疫情导致大量突发的、聚集性的死亡，丧亲者除了承受丧亲之痛，还需要担忧自身的安危，并且要面对周围人的嫌恶回避，在这种情况下，出现延长性哀伤的丧亲者比例可能会更高。既往类似灾难后，延长性哀伤的比例达到30%-40%。”钱英在接受中青报·中青网记者采访时说，“除了疫情导致的聚集性的死亡外，丧偶、白发人送黑发人等情况，也可能增加丧亲者的痛苦，从而导致病理性哀伤的发生。”

钱英强调说，清明节、逝者的祭日、生日等特殊的日子，是哀伤反应容易反复出现的时期。如果丧亲者的哀伤反应在一年内得到明显缓解，可以进行正常生活，仅仅在这些特殊日期再现哀伤反应是正常的，并非病理性哀伤。

接受失去亲人的现实是一个让人非常沮丧的过程

钱英告诉中青报·中青网记者，人们在丧失亲人后，往往会经历四个阶段的哀伤反应。

第一个阶段，是亲人去世一周以内，这时的反应主要是麻木和震惊，有的人甚至麻木到仿佛什么事情都没有发生一样。钱英说，这并非“冷血”，而是一种心理自我保护机制，“因为失去亲人的痛苦情感过于强烈，如果不用这种方法，可能会因为过于痛苦而难以承受。”

第二个阶段是否认期。丧亲者处于否认亲人去世的阶段，还会拼命去寻找逝去的人，渴望再次跟逝去的人取得联系。“有的人会不停地拨逝者的电话，想要听到逝者的声音。有的人会通过整理逝者的遗物，寻找和逝者在一起的感觉。还有的人会表现出愤怒，这种愤怒有的是对内的，有的是对外的。比如，有的人会责怪医生没有好好治疗，有的人会自责……”

经过以上两个阶段后，就到了必须面对现实的第三个阶段。“接受失去亲人的现实，是一个让人非常沮丧的过程。”钱英说，“想要反抗这个现实的任何努力都是白费的，所以这个时候，丧亲者会感到无力。如果沮丧的时间过长，例如超过半年甚至一年以上，就可能发展为抑郁，变得消沉，没有斗志，认为生活没有意义。”

不过，多数丧亲者在一年内可自行调整过来，然后进入到第四个阶段——重新适应、接受现实、继续生活。

所有痛苦反应都是可以被允许的

严重的哀伤反应不仅会让丧亲者无法继续正常生活，甚至还会带来躯体性和精神性症状。钱英接诊的患者中，有一位自从丈夫去世后，感觉嗓子眼总是堵着，不能吃东西，“好像她的身体在用这种行为纪念她的先生”。还有一位患者甚至出现了精神病性症状，丈夫去世一年多了，仍旧会凭空听见丈夫跟自己交谈，或者看见去世的丈夫从外面回来。

因此，帮助丧亲者度过哀伤阶段，重新恢复正常生活，避免陷入延长性哀伤至关重要。

那么，如何帮助成年人顺利度过哀伤反应呢？

钱英认为，首先可以通过举行悼念活动，在事实层面帮助丧亲者找到现实感和确认感；其次，还要协助他们去处理自己的痛苦，“正视自己的痛苦其实非常困难。”钱英说，“因为痛苦有时太痛，以至于无法触碰。”

帮助丧亲者度过哀伤，需要学会倾听，允许丧亲者充分表达自己的痛苦。“不管这种痛苦是通过精神病态展示，还是通过否认现实来体现，抑或是通过愤怒和盲目攻击别人来表达，所有的这些反应都是正常反应，都是可以被允许的。”钱英说，“同时，还要注意节奏，如果丧亲者不愿意讲述，就不要去深挖他的痛苦，因为每个人都有自我疗愈的方法，当丧亲者没有准备好去触碰自己的痛苦时，就不要勉强他，而当他想要表达的时候，就要充分地陪伴和聆听。”

当丧亲者的情绪得到处理后，接下来要面对的问题就是如何适应亲人离去后的生活，以及如何面对未来。这时，丧亲者本人需要重新思考生命的意义。在钱英看来，杨绛先生可以说是典范。

杨绛先生在80多岁时经历了女儿和先生在两年内相继去世的打击，她既遭受了白发人送黑发人的痛苦，也经历了丧偶的伤痛，但是她没有一蹶不振，而是把痛苦升华成了文字，写下了《我们仨》这本书，告诉世人如何度过难捱的居丧岁月。在书里，杨绛记录他们一家三口的生平，重温了3个人在一起度过的美好时光。通过写作，杨绛又重新把自己和家人联结在了一起，从而度过了她的哀伤阶段。

疫区的丧亲者格外需要关注自己的痛苦

这次突如其来的新冠疫情，夺走了很多人的生命，也让很多人成为措手不及的丧亲者。对丧亲者来说，与死者关系越密切，产生的哀伤反应也就越严重。而如果亲人是猝死或是意外死亡，例如突然死于交通事故或自然灾害，引起的悲伤反应就更为严重。

钱英认为，疫情与其他自然灾难一样，带来的是聚集性的、大量的死亡，身在其中的人所经受的心理创伤尤为严重。因此，疫区的丧亲者格外需要去关注自己的痛苦，定期接受评估和随访，避免让哀伤反应发展成更加严重的疾病。

钱英指出，由于此次疫情人们面对的是传染性强的病毒，根据传染病防控相关法规要求，不能向遗体告别，丧亲者无法用惯常的丧葬仪式祭奠亡者，这也增加了丧亲者病理性哀伤的风险。在目前特殊的背景下，应鼓励丧亲者通过线上祭奠活动，尽量表达对逝者的情感，把当时没来得及说出的那些道歉、道谢、道爱、道别都充分表达出来。

中青报·中青网记者 夏瑾 来源：中国青年报