一路上，武汉游客罗女士的心一直揪着！

1月12日，她和朋友一行4人，从武昌出发，开启了“自驾游”。他们途经湘贵，驶向云南，一路上十分惬意。

不过，越往前走，她心里越不踏实：从新闻里知道，疫情一天比一天严重。还风闻，有的宾馆对武汉来的游客“设坎”……

没办法，只能硬着头皮前进！一晃已是大年初二，在从普洱驶往临沧的路上，他们遇到了执勤民警和卫生防疫部门的防疫排查，罗女士的心提到了嗓子眼。

谁知，对方热情告知他们可以到市区大酒店居住。

“没听错吧？”罗女士将信将疑。

让她没想到的是，到酒店后，不出一刻钟工夫，就拿到了房卡。原来，这是临沧市专门为疫区滞留游客设立的酒店。罗女士还发现，酒店有人定时检测体温，一日三餐有人送。

“疫情面前，我感到自己不是客人，而是亲人。”入住房间后，不等洗个热水澡，罗女士就打开手机，向家人报了平安。

罗女士的经历不是个例。春节前夕，来云南旅游的湖北游客大都和罗女士面临着一样的窘境。

直面燃眉之急！大年初一，云南开始了“三日行动”：

首日，省会昆明率先设置专门接待疫区游客的安置酒店。

次日，云南发出妥善安置滞留在滇游客通知，要求各州市必须在当日18时前确定一家宾馆饭店，统一留宿疫区游客。很快，云南集中公布16个州市接待疫区滞留游客酒店名单，并附上当地文旅部门及酒店联系方式。

第三日，云南省文化和旅游厅发布《告湖北游客书》，要求各地及时解决游客住宿、餐饮等基本生活问题。

安置只是第一步，还要让湖北游客住得安心。一日三餐、生活用品、必备药物自不必说，昆明市文旅局还给送来了洗漱包、扑克牌和书籍。为减少滞留游客交叉感染，丽江按客源地将游客安置在不同酒店或酒店不同区域，定时监测体温，提供分餐或送餐，加大公共区域消毒灭菌频次。曲靖组织医务人员24小时酒店值守，还对酒店人员培训疫情知识和防治常识。同时，云南省文化和旅游厅派出督查组，对各地安置工作进行督导。

滞留游客返家，是后续重要工作。昆明文旅局已和武汉文旅局建立沟通机制，研究滞留旅客如何安全返家。

（记者张帆、徐元锋、杨文明、李茂颖、叶传增）