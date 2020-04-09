商务部：优化限购政策等八项措施促进汽车消费

人民网北京4月9日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，商务部消费促进司负责人王斌表示，近年来，推动出台了一系列汽车促消费举措，形成了一批好的经验做法，概括起来主要是八个方面：

一是优化汽车限购政策。比如在广州、深圳、杭州都出台了增加限购指标的政策，前不久上海也增加了牌号拍卖指标，贵阳取消了限购措施，海南取消了新能源汽车限购。

二是实施新车消费补贴。广州、深圳、珠海、佛山、宁波、长沙、南昌等地对购买新车的消费者给予补贴，嘉兴等城市还投放了汽车消费券。

三是开展“以旧换新”。上海、南京、长春、广州、佛山等地对报废或者出售旧车并购买新车的，给予补贴。

四是加快老旧汽车淘汰。北京、天津、陕西、海南、济南、成都、武汉、太原等地对报废老旧汽车的，给予补贴。

五是取消皮卡进城限制。河南、河北、辽宁、云南、湖南、新疆、济南、重庆、宁波等地都取消或者放宽了皮卡进城限制。

六是促进二手车交易。有关地方积极落实取消二手车的限迁政策，湖南还专门设立二手车流通促进专项资金。

七是组织汽车促消费活动。辽宁、广东、浙江、新疆、哈尔滨、桂林等地举办汽车下乡、汽车团购、汽车消费节、网上购车节、二手车购车节等促销活动。

八是完善汽车消费环境。海南、贵州、广州、深圳等地加大新能源充电设施、停车设施建设支持力度。

王斌表示，近期，汽车企业积极应对疫情对汽车市场的影响，加快复工复产，采用线上体验选车、签约购车以及“互联网直播+上门试驾”等新的零售方式，为客户提供“无接触式”服务。这些创新做法，为促进汽车消费释放回补增添了动力，作出了贡献。