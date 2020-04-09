商务部：五项措施规范二手车市场经营行为、保障消费者权益

人民网北京4月9日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，商务部消费促进司负责人王斌表示，近年来二手车市场快速发展，成为汽车消费新的增长点。但是二手车交易过程中存在的经营行为不规范、车况信息不透明、质量难保障等问题，制约着二手车市场健康发展。

王斌表示，商务部高度重视二手车市场发展，认真贯彻落实党中央、国务院的部署， 2017年开始着手修订《二手车流通管理办法》。总的原则是，突出市场配置资源作用，激发市场活力，加强消费者权益保护，强化监管服务，便利二手车交易

针对二手车市场存在的问题，王斌表示，商务部会同有关部门采取五项措施：一是强化车辆的信息透明，推动经销企业检测核实车辆技术状况，制作车辆状况表，并在醒目位置向消费者展示。

二是强化服务信息公开，推动二手车交易市场和经销企业公开服务项目、服务流程、服务内容、收费标准、监督电话等基本信息；

三是强化信息查询服务，鼓励数据服务企业提供保险、维修、保养、召回等历史车况信息的查询服务；

四是强化突出问题治理，禁止和严处非法修改车辆里程表、车辆识别代码和发动机号等造假问题；

五是强化事中事后监管，加强部门信息共享，压实属地管理和经营主体责任，规范经营行为，保障消费者权益。（实习生武雯婧）