生态环境部：适当延长国五库存车销售期

人民网北京4月9日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，生态环境部大气司副司长吴险峰表示，适当延长汽车生产企业的生产过渡期，适当延长国五库存车销售期。

吴险峰说，长期以来，机动车排放标准管理对汽车行业产业优化、高质量发展以及推动汽车消费和治理大气污染方面起到了良好的作用。2016年，我国发布了轻型车国六排放标准，要求从今年7月1日开始，全国所有地区销售和注册登记的轻型车都要达到国六标准要求。标准发布以后，相关汽车企业就积极准备，从2018年开始，就在进行国五到国六车型的有序切换。

他说，现在北京、上海等16个省市已经提前执行了国六排放标准，从实施情况看，由于新车排放显著降低，市场供给和销售端反映良好，深受消费者喜爱。当前我们市场上新生产的轻型车97%以上是国六车。

吴险峰表示，这次新冠肺炎疫情对汽车产业带来很大影响，从排放标准实施方面看，主要影响了新车的零部件供应、新车产品认证和库存车的销售，对国六影响最大的就是颗粒物数量排放控制环节。

吴险峰说，现在受疫情影响最重的湖北省和武汉市是我国汽车生产主要地区，另外，近期境外疫情蔓延，对全球汽车供应链产生了影响，也波及到我国。对此，生态环境部考虑在全国尚未实施国六排放标准的地区适当延后实施，具体讲就是适当延长汽车生产企业的生产过渡期，适当延长国五库存车的销售期。这个政策一经出台以后，我们会第一时间向社会公布。