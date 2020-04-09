国家发改委：主要车企已全面复工 日产量逐步恢复到去年同期水平75%以上

人民网北京4月9日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家发展改革委产业发展司副司长蔡荣华表示，今年以来，汽车产业确实受到新冠肺炎疫情较大冲击，但在各方共同努力下，汽车产业复工复产已经有效展开，初步预测，从总体上判断，产业有望早日恢复正常。

蔡荣华介绍，受疫情的影响，前一时期居民消费意愿暂时受到了抑制，汽车产销出现了大幅下滑。根据行业协会统计，1至2月份，汽车产量和销量同比都下降了40%多，2月份产销量同比下降幅度达到80%。

蔡荣华提出，面对疫情冲击，有关部门和地方政府积极采取了许多措施，重点是打通人流、物流和资金流，为企业复工复产创造有利的条件。汽车企业也想方设法解决好人员返岗问题、物流运输问题、零部件供应和防疫物资等问题，努力加快复工复产。随着全国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序不断恢复，汽车产销正在逐步回升。根据监测数据，目前主要的汽车企业已全面复工，日产量也逐步恢复到去年同期水平的75%以上。从经销商来看，经销商订单恢复到正常水平的65%以上。所以总体上看，汽车复工复产已经全面展开，市场销售也正在恢复。

蔡荣华表示，汽车生产还涉及到零部件供应问题。我国不仅是汽车生产大国，也是汽车零部件的生产和出口大国，绝大部分的零部件都可在国内采购配套，但也有极少部分零部件可能还需要进口。虽然这段时间海外一些零部件的供应商受疫情影响暂时停工，但根据行业协会组织的调研情况看，目前国内企业进口零部件库存相对比较充裕。此前也增加了一部分订单，这些订单也正在运输途中。所以，目前整车企业生产还没有因为零部件受到影响。

蔡荣华认为，未来随着稳定和促进汽车消费政策效果的不断显现，居民生产生活逐步恢复到正常轨道，由于疫情抑制的购车需求将逐步释放，汽车生产和消费循环得以畅通，产业将很快恢复到正常轨道。