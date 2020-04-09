国家发改委：疫情的冲击和压力是暂时的 不会影响汽车产业长期向好趋势

人民网北京4月9日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家发展改革委产业发展司副司长蔡荣华表示，从发展历程来看，目前我国汽车产业已经走过了快速发展阶段，进入由数量扩张向质量提升的转型时期，但产业长期稳定向好的发展态势没有改变，未来市场空间依然非常广阔。

“我国的汽车是从上世纪九十年代初开始进入家庭，年产量和销量从原来不足一百万辆持续增长到近年来的2800万辆左右，连续多年位居世界第一。目前，我国全国汽车保有量大约在2.6亿辆左右，千人汽车保有量从原来不到10辆快速增长到180多辆，达到全球平均水平。”蔡荣华说。

蔡荣华还提出，2018年以来我国汽车产销量确实发生了变化，但总体上还符合产业发展规律，产业长期稳定向好的态势没有改变。目前发达国家千人汽车保有量总体在500至800辆的水平，考虑到人口规模、区域结构和资源环境的国别差异，我国未来随着居民收入不断提高，消费不断升级，城市化逐步推进，我国千人汽车保有量仍然还有较大的增长空间。

蔡荣华认为，一方面，随着保有量不断增加，每年更新消费量就有可能从现在的900万辆左右逐步增加到2000万辆以上。另一方面，我国三线以及三线以下城市汽车消费潜力比较大，这将成为未来我们国家汽车消费新的增长动力。面对产业发生的变化，国家一方面出台了稳定汽车消费的政策，重点完善汽车消费环境，充分释放汽车消费潜力，平稳汽车市场增速变化对产业带来的冲击。另一方面，积极引导产业向高质量发展迈进，推动产业加速向电动化、智能化转型升级。所以综合来看，虽然最近疫情在短时间内对汽车产业确实带来较大的冲击和下行压力，但是这个情况是暂时的，不会影响到我国汽车产业长期向好的趋势。经过调整优化以后，中国的汽车市场将逐步恢复，并在较长一段时间内保持稳定。