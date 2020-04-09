商务部：3月乘用车销售104万辆，增幅回升37.5个百分点

人民网北京4月9日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，商务部消费促进司负责人王斌表示，当前国外疫情扩大蔓延，不可避免地对汽车生产、消费及进口带来影响，对此党中央、国务院高度重视，国务院常务会议审议通过了一系列政策措施，极大增强了市场信心，对提振汽车消费意义重大。

王斌表示，随着国内防控疫情形势持续向好，汽车企业已全面复工复产，市场需求稳步回升。3月下旬，商务部重点监测零售企业汽车销售额比2月下旬增长8.9%，中国汽车流通协会统计显示，3月份乘用车销售104万辆，比2月份增幅回升了37.5个百分点。

“我国是世界上最大的汽车及新能源车生产和消费国，也是全球重要的汽车零部件原材料生产贸易大国。”王斌说，近年来，我国汽车消费主要呈现4个方面特点：一是规模不断壮大，汽车产销量已经连续11年稳居世界首位；二是结构加快调整，农村居民家庭汽车拥有量增长15.5%，已经连续5年明显高于城镇的增长水平。三是层次逐步升级，中高端乘用车市场份额不断扩大，SUV销量占比达到43.7%，比上年高出1.5个百分点。四是绿色发展凸显，新能源车销量超过了120万辆，占全球销量50%以上。

王斌表示，受多种因素影响，我国汽车销量连续两年下降，表明经过多年高速增长以后，逐渐进入一个阶段性调整的平台期，但这并不意味着汽车销售会持续走低，我国汽车消费尚未达到发展的“天花板”。

国家相关中长期发展规划已经明确汽车低碳化、信息化、智能化的发展方向，将持续不断推进高性能、低排放、节能型的汽车消费。按照统筹经济发展、环境保护和交通出行三方面的要求，综合考虑经济发展水平、公共基础设施建设和资源承载量等因素，未来十年，我国汽车消费还有非常大的发展空间。（实习生武雯婧）