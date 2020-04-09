2020年“人民好医生”全国卫生人才就业网络招聘会

就业是最大的民生。国务院办公厅日前印发《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》，明确立足当前推动尽快返岗复工，着眼中长期多措并举拓宽就业渠道，统筹推进疫情防控和稳就业工作。

基于当前疫情影响和严峻的就业形势，人民网·人民健康作为人民日报社人民网面向大健康领域打造的传播、服务、合作平台，联合北京医才讯科技有限公司的技术力量，在北京市卫生健康委人才交流服务中心的行业指导下，依托新媒体平台“人民好医生”App举办2020年“人民好医生”全国卫生人才就业网络招聘会。参会的用人单位包括医院、医学院校、科研院所以及医药卫生健康领域企业，主要面向2020年各医学院校应届毕业生和广大医药卫生领域的求职者。

网络招聘会于2020年4月7日至6月30日期间举行，过程中所有职位的发布、简历的投递和筛选以及视频面试均在线上进行。活动共分三个阶段：第一阶段定于4月7日开始，主要是用人单位报名和发布职位；第二阶段定于4月14日开始，为求职者报名、投递简历和用人单位筛选简历阶段；第三阶段定于4月21日开始，为网络面试互动阶段。

活动期间，求职者可通过手机应用商店下载“人民好医生”App点击“人才招聘”制作和提交简历；

用人单位需登录网站 zhaopin.people-health.cn 发布职位信息。

主办方表示，在当前疫情防控背景下，举办本次网络招聘会，旨在为卫生健康行业人才提供精准的就业机会，在强化就业服务的同时，有效缓解受疫情影响而引发的供需双方就业难题，既是促对接、稳就业的有力举措，也是纾解民生痛点的暖心之举。