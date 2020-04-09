继续做好国内重点地区医疗物资保障

数据来源：工信部

制图：汪哲平

本报北京4月8日电 （记者邱超奕）截至4月7日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例1190例，其中重症病例189例；累计治愈出院病例77279例，累计死亡病例3333例，累计报告确诊病例81802例，现有疑似病例83例。新增无症状感染者137例，其中境外输入102例；当日转为确诊病例11例，全部为境外输入；当日解除医学观察64例；尚在医学观察无症状感染者1095例，其中境外输入358例。4月7日，现有本土确诊病例降至500例以下，尚在医学观察的密切接触者数量连续7天下降。现有确诊病例和无症状感染者中，境外输入所占比例持续增大，关联病例散发出现。

8日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍医疗物资生产保障情况。

工信部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌介绍，截至4月2日，国务院联防联控机制医疗物资保障组累计为湖北等地区调拨医用防护服超过800万件，医用隔离面罩/眼罩165万个，免洗手消毒液357吨，手持红外测温仪66万台，负压救护车1000余辆，呼吸机等医疗救治设备超过7万台套，为疫情防控工作提供了有力支撑。

为做好物资调度工作，工信部组织开发了国家重点医疗物资保障调度平台，用于收集、统计、监控、调度各类重点医疗物资企业的产能、产量、库存等情况。截至4月1日，平台覆盖9个大类、161个中类医疗物资产品，收录企业2656家，基本实现对医用防护服等重点医疗物资生产企业的全覆盖，实现了分区域、分类别的企业保供情况监测。

工信部消费品工业司副司长曹学军表示，目前我国口罩、防护服、隔离眼罩/面罩、测温仪等医疗物资产能产量大幅增长。截至4月5日，一次性医用防护服日产能达到150万件以上，医用N95口罩日产能超过340万只，重点跟踪企业医用隔离眼罩/面罩日产能达到29万个，全自动红外测温仪日产能1万台，手持式红外测温仪日产能40万台。“当前，海外疫情加速蔓延，国内防疫形势依然严峻，防疫物资的需求依然较大。从供需情况看，医用防护服、医用防护口罩、医用隔离眼罩/面罩、测温仪、呼吸机产能已基本能满足国内需求，企业正在尽力组织扩大出口。”

据中国医学装备协会统计，疫情以来，我国医疗装备生产企业已累计向全国提供医疗装备11.5万余台，其中向湖北提供超过38种7万余台装备。工信部装备工业一司副司长陈克龙透露，目前主要生产企业累计向全国供应各类呼吸机2.9万余台，其中向湖北供应近1.8万台，含有创呼吸机3000余台；向国外供应的呼吸机达到近1.8万台，其中有创呼吸机4000余台。“我国呼吸机生产企业都在加班加点，千方百计为全球抗疫提供产品支持。”

中国医药集团有限公司党委书记、董事长刘敬桢表示，此次疫情对防疫物资的需求非常大，国药集团积极配合工信部做好医疗物资保障，目前累计向全国各地调运防护服等防疫物资8.5亿件。现在也在开展国际援助和国际政府间采购，已与88个国家和国际组织签约3.6亿件，已向64个国家发货1亿多件。

“我们加大马力，保障各类救治药品及时供应。国家卫健委诊疗方案推荐使用药物约105个品种，集团所属100余家生产企业可自主研发生产91个品种，并可提供全部药品供应。”刘敬桢说。

当前我国疫情输入压力加大，需要统筹做好国内医疗物资保障以及力所能及支持境外抗疫的工作。黄利斌介绍，一方面，相关部门将做好国内重点地区保供工作。在继续做好维持一级响应级别的京、津、冀、鄂等4个省份医疗物资保障的基础上，加强对12个指定航空第一入境点省份的指导帮助；另一方面，配合对外援助和出口工作。据统计，截至3月底，有100多个国家和国际组织向我国提出相关物资需求，涉及防护服、口罩、护目镜、测温仪、呼吸机、药品等。国务院已建立相应工作机制，有关部门会组织相关物资生产供应工作。

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 02 版）