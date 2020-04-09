城市景点要防止人员聚集

清明小长假最后一天，笔者来到北京市内某景点。目前疫情防控形势仍然严峻，看得出来，管理方出于防控需要，管理措施上做了一些调整。在这段狭长的景区内，疫情前至少有4个以上入口，现在从测量体温的需要考虑，只安排一个口进、一个口出，其他口全部封闭，并规划了单向游览线路，引导游客沿箭头行走。

笔者注意到，单一入口虽然有利于测量体温，却使原本可以分散的人流汇集到一起。即使是假日最后一天的下午三四点钟，入口处仍然人头攒动、摩肩接踵。加之入门后就有可拍照的景观，也加重了人员的集中和聚集。

一段时间以来，随着国内疫情的缓解，北京及各地景点都在陆续恢复运营。这对于公众释放积压已久的旅游欲望、放松愉悦心情，以及促进消费、恢复经济都至关重要。但在全球疫情肆虐，输入型风险、无症状感染风险和局部反弹风险依然较高的情况下，任何大规模人员聚集都具有引发感染的可能。而随着旅游旺季和特别是“五一”假期即将到来，恢复旅游与加强防控的矛盾会更加突出。

张文宏医生前不久说，就一般情况而言，在戴口罩、勤洗手、保持距离这三方面做得好的人，还鲜见感染新冠病毒。张文宏说的这个情况，凸显出保持社交距离的重要性。所以，对景点而言，虽然测量体温很重要，但发着烧来逛公园的人，大概是极个别的，相对而言，存在潜在病毒携带者或无症状感染者的可能性更大，人员之间保持距离更为重要。

测量体温应该严格执行，单进单出也很有必要，但如果大幅度减少出入口，有时会弊大于利。建议景点管理方改进管理措施，要从尽可能减少人员聚集着眼，不要大幅度减少出入口。尽管这需要适当增加管理人员，但却有利于降低人员密度和感染风险。