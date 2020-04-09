“解封”重启活力 防控不可放松

“解封”不是胜利，只是通向胜利的必然过程。要始终把安全摆在首位，构建“解封”条件下更加紧密的社区防护网，持续巩固和拓展来之不易的战疫成果。“解封”是一个新的起点，新的要求和压力让我们丝毫不敢松懈。武汉和国内其他地方都要真正做到疫情防控慎终如始，不麻痹、不厌战、不松劲，不获全胜决不轻言成功。

4月8日凌晨，武汉正式“解封”。随着第一辆小客车顺利出城，武汉市解除离汉通道管控措施，有序恢复对外交通，离汉人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。

武汉人称“九省通衢”，是长江经济带和中部地区的重要中心城市。被“封”76天的武汉做出了巨大牺牲，为中国和世界抗疫做出了重大贡献，再次证明了武汉是一座英雄的城市。“解封”之后，沉寂已久的江城市场动能需要重启，社会生活需恢复正常。疫情过去，生活依旧，昂首挺胸面对才是沉勇的选择。

“解封”之后，武汉要打通人流、物流，疏通供应链和产业链，道路通是应有之义。公路不“设卡”，铁路也畅通，机场恢复国内客运航班,公交线路、轨道交通、长途客运、轮渡等逐步恢复运营，“九省通衢”人流物流开始全面畅通。通则不痛，武汉重启人流和物流畅通，城市活力动能当能迅速激发。

武汉是英雄的城市，也是市民化的城市，更是市场化程度很高的城市。人员流动激活的是这个城市的烟火气；物流畅通则打通的是这个市场的生机与活力。人流物流通了，复工复产的步伐就快了，资金流也就滋润到这个市场商业体系的毛细血管，武汉的产业循环系统也就运转起来了。

这场战疫中，武汉担当起了令人感佩的先驱者角色。3月6日《科学》杂志发表的一项研究表明，1月23日开始的武汉出行禁令，延缓了国内病毒传播3到5天；截至2月中旬，减少了近80%国际传播;武汉“封城”避免了70万新增病例出现。对全国而言，“正是因为有了武汉人民的牺牲和奉献，有了武汉人民的坚持和努力，才有了今天疫情防控的积极向好态势”;对全世界而言，正是由于武汉及时采取的措施，用一己“隔离屏障”，为其他国家防控疫情争取了宝贵时间。

全球疫情还在恣肆蔓延，疫情震中已经转移到北美和欧洲。武汉“封城”付出了沉重的代价，但无论纽约、伦敦、巴黎、马德里、罗马等全球知名城市，最终都意识到武汉的抗疫经验值得学习和借鉴。在没有疫苗和特效药的现实下，有效的隔离和保持安全的社交距离，是远离病毒侵袭的有效手段。挺过来的武汉和武汉人民，用具体行动为世界各国战“疫”提供了中国方案、中国经验。正如世卫组织总干事谭德塞所说，“武汉给世界带来了希望，即使是疫情最严重的情况也能扭转。”

“解封”不是胜利，只是通向胜利的必然过程。要始终把安全摆在首位，构建“解封”条件下更加紧密的社区防护网，做到张弛有度、紧而有序，持续巩固和拓展来之不易的战疫成果。特别要提前做好监测预案和应急处置预案，有效应对人员流动带来的风险挑战，以及无症状感染者增多带来的防控压力。还要主动做好与其他城市的信息互通，告知离汉人员情况，携手推动“零增长”向“零风险”迈进。

“解封”不意味武汉疫情防控可以放松，也不意味着国内其他地方疫情防控可以放松。当前，我国境外输入风险明显加大，随着武汉市解除管控措施，复工复产复学，人员流动显著加大，对防控工作提出新的更高要求。在切实促进离汉人员安全有序流动的同时，武汉市还将持续做好小区封控管理，居民非必要尽量不出门，武汉的复工复产，必须在疫情防控常态化条件下有序推进。

“解封”是加强疫情防控的一个新起点，新的要求和压力让我们丝毫不敢松懈。武汉和国内其他地方都要真正做到疫情防控慎终如始，不麻痹、不厌战、不松劲，不掉以轻心，不获全胜决不轻言成功。