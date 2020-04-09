袁隆平：中国不会出现“粮荒” 完全能够自给自足

受新冠肺炎疫情影响，多个国家和地区出于粮食安全考虑，开始限制本国粮食出口，这引发了全球关于粮食危机的担忧。正在海南三亚南繁基地开展科研攻关的“杂交水稻之父”袁隆平接受采访时表示，中国完全有实现粮食生产自给自足的能力，不会出现‘粮荒’，希望大家不要担心。

由于海南有充足的阳光和适宜的气候，因此每年12月到次年4月，袁隆平团队都会前往三亚南繁基地开展科研。袁隆平团队今年将在全国推广精心选育的超级杂交稻品种“超优千号”1000万亩，预计每亩增产100公斤。3月23日举行的“三一工程”（三分地养活一个人）双季稻高产攻关示范2020年度工作会议，确定了在湖南13个县（市、区）的攻关基地开展以第3代杂交水稻“托底”的双季稻高产攻关示范，目标是两季总产达到每公顷18吨。

去年10月首次公开测产、试验田亩产达到1046.3公斤的第三代杂交水稻，目前也即将在南繁基地完成今年的制种任务，预计4月10日就能收获种子。此外，袁隆平领衔的耐盐碱水稻（海水稻）稻作改良试验面积也在去年扩大到了10000亩，试验田设置在不同类型的盐碱地中，包括东北、渤海湾、新疆、东南沿海等地。袁隆平曾表示，中国有约15亿亩盐碱地，其中具备改造潜能的盐碱地面积在2亿到3亿亩之间，每亩的目标产量在300公斤。

袁隆平强调，尽管中国完全有能力实现粮食自给自足，但确保粮食安全这根弦一刻也松懈不得，这次全球疫情就是一记警钟。

（据新华社 记者周勉）